"Иначе и быть не могло". Экс-министр назвала причины отключений света и дала прогноз

"Энергоатом" вывел в ремонт два энергоблока атомных электростанций

Летом украинцев ждут длительные и жесткие отключения света, предупредил народный депутат Сергей Нагорняк. Экс-министр энергетики Украины (2020) Ольга Буславец для "Телеграфа" оценила ситуацию в энергетике.

Что сказал Нагорняк об отключении света летом

Нардеп призвал украинцев готовиться к длительным и жестким отключениям летом, потому что, по его мнению, энергосистема не выдержит нагрузки в вечерние часы. Нагорняк напомнил, что тепловая и гидроэнергетика получили серьезные повреждения и уже не поддерживают систему. По его прогнозам, весной (в марте, апреле и мае) отключения света будут кратковременными при условии, что не будет новых разрушительных атак на энергосистему.

Почему графики отключений вернулись

Экс-министр напомнила, что в марте "Энергоатом" вывел в ремонт два энергоблока атомных электростанций — на Ровенской и Южноукраинской АЭС. Доступный объем базовой генерации снизился и даже относительно незначительные повреждения сетевой инфраструктуры или генерации могут создать дополнительный дефицит мощности, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Относительно того, что отключения, это очевидно, потому что у нас еще не плюс 20 за окном, и не должны были выводить два блока, — говорит Буславец

По ее словам, два блока – это минус 2000 мегаватт. Солнечная погода добавляет генерации, однако в пасмурные дни отключают даже бытовых потребителей. Если бытовой сектор ограничивают, объяснила экс-министр, значит бизнес живет еще в более сложных условиях.

Ольга Буславец

Когда ситуация с электроснабжением может улучшиться

Ситуация сложная и не может быть иной, – говорит экс-министр. По ее словам, начало весеннего паводка увеличит генерацию.

Она (ситуация в энергетике, – ред.) не может быть не сложной, потому что было очень много атак, много повреждений и всего прочего. Сезонное облегчение связано с потеплением, с солнцем, с началом прилива воды, — объяснила энергетик

Она добавила, что полноценный паводок начнется около середины апреля, при теплой погоде — в первой декаде. Отметим, во время паводка приток воды в водохранилища возрастает в разы, что позволяет гидроэлектростанциям круглосуточно работать на максимальной мощности и производить энергию.

Как рассказывал "Телеграф", украинцам предлагают "компенсацию" за отключение света от "Укрэнерго". Что это и как не потерять деньги.