Украину ждут жаркие вечера без света? Какими могут быть отключения летом и от чего это зависит

Ограничения не будут столь существенными, как зимой

Летом в Украине могут продолжаться отключения электроэнергии при определенных условиях. В то же время повреждения энергетической инфраструктуры могут усложнить ситуацию.

Согласно мнению экспертов, одной из причин отключений света может стать жаркая погода. А лето в этом году как раз-таки может оказаться теплее климатической нормы, но и в этом случае есть нюанс.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE отметил, что в жаркие дни графики отключений могут стать длиннее. Особенно это касается вечерних часов.

Летом могут в пиковые жаркие дни быть более длительные графики отключений, как раз в вечерние часы, потому что балансирующая группа у нас достаточно сильно повреждена, как объекты гидроэнергетики, так и теплоэнергетики сказал он.

Сергей Нагорняк

Глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра в блиц-интервью "Телеграфу" сказал, что ограничения энергоснабжения летом возможны, они не будут столь существенными, как зимой. Графики могут быть введены в отдельные периоды при приусловии очень высокой температуры и вероятного нахождения сразу нескольких атомных блоков в ремонте.

При этом, ситуация может ухудшиться , если Россия нанесет новые удары по Украине.

Сложнее будет на востоке страны и в северо-центральных регионах, в частности, в Киеве и на Черниговщине. Причины: меньшая мощность атомных блоков, меньшая доля установленных СЭС по сравнению с центром, югом и западом, а также из-за повреждений высоковольтных линий подчеркнул собеседник.

Александр Голиздра

Каким будет лето 2026

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV рассказала, что лето 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Однако пока нет оснований говорить о стабильной аномальной жаре. Одним из факторов, который может повлиять на погоду, является климатическое явление Эль-Ниньо, но его вероятность развития составляет около 40%.

Справка: Эль-Ниньо – колебания температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане, который может заметно влиять на климат.

Во-первых, вероятность сценария, при котором будет развиваться Эль-Ниньо, пока составляет 40%. А во-вторых, прямой корреляции именно с погодой в Украине нет. Если говорить в целом о процессах на Земле, то обычно есть определенный баланс отметила Птуха.

Наталья Птуха

