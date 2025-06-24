Откуда взялось название Троещины и как из села она стала районом Киева

Первые упоминания о деревне имеем еще в 17 веке

Киевский левый берег скрывает столетиями наполненную историей местность, которую мы знаем как Троещина. Название не случайно — за ним стоит древнее наследие.

"Телеграф" рассказывает, как Троещина стала микрорайоном столицы.

Откуда название "Троещина"

Когда-то на этом месте была деревня Троещина, которую впервые упоминают в документах еще в 1667 году. Название произошло от Троицкого монастыря Киево-Печерской лавры, которому принадлежали эти земли. Тогда эту территорию называли "почва Троицкая", а впоследствии — просто Троещина.

Село Троещина в 1960-х годах

А что такое Выгуровщина?

Рядом была еще одна деревня — Выгуровщина, получившая название в честь польского чиновника Станислава Выгуры. В 1600-х годах он получил землю в дар, а затем передал ее Михайловскому монастырю.

Со временем два села – Троещина и Выгуровщина – объединились. Так появилось официальное название Выгуровщина-Троещина, которое иногда сокращают прямо к "Троя".

Село Выгуровщина

Как село стало частью Киева

До того как здесь появились высотки, Троещина была обычной деревней. Люди работали на монастырской земле, занимались сельским хозяйством. Но самым известным занятием было плетение из лозы: мастера изготавливали корзины, мебель, даже детские люльки. Каждый год село давало более 100 тысяч изделий.

В состав Киева эта территория вошла в 1988 году. А еще раньше, в 1981 году, здесь начали строить современный жилмассив. Активную застройку запустили после открытия Северного (Московского) моста, соединившего левый и правый берега.

В первые многоэтажки люди начали заселяться уже в 1983 году.

Строительство Троещины, 1980-е годы

Что хотели построить – и не успели?

Планов по Троещине было много. В 1980-х хотели полностью снести деревню и застроить район "с нуля". Но из-за экономических трудностей и отсутствия метро часть старых домов осталась. Кстати, метро на Троещину должны были строить еще в 1990-х — но до сих пор его нет.

Троещина сегодня

Сегодня это один из самых больших микрорайонов Киева. На Троещине проживают более 270 тысяч человек, а сам район занимает площадь более 30 квадратных километров. Здесь есть школы, больницы, ТРЦ, парк Муромец и много жилых массивов.

Микрорайон Киева Троещина

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