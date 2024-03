Мадонна "зажгла" на сцене в ковбойской шляпе украинского бренда (видео)

65-летняя певица поддерживает бренд Ruslan Baginskiy около 8 лет

Знаменитая исполнительница и актриса Мадонна не перестает удивлять своей безудержной энергией и чувством собственного стиля. Артистке уже 65 лет и за это время она успела поэкспериментировать со своими сценическими образами многочисленное количество раз. Особенно "зашли" легенде поп-музыки стильные шляпы украинского бренда Ruslan Baginskiy, брошь которого примеряла на себе Елена Зеленская.

В четверг в Лос-Анджелесе во время The Celebration Tour Мадонна вышла на сцену в ковбойской шляпе от Ruslan Baginskiy. Этот аксессуар и его другие вариации американская певица примеряла не раз во время своего музыкального турне.

Стоит добавить, что вместе с Мадонной выступила и 55-летняя Кайли Миноуг, получившая в этом году музыкальную премию BRIT 2024. Девушки спели хит австралийки Can’t Get You Out Of My Head, а также I Will Survive легендарной певицы Глории Гейнор.

"Я выживу. Вчера пели Мадонна (в ковбойской шляпе RB) и Кайли Миноуг. Сначала исполненна Глорией Гейнор в 1978 году. Правда каждый день. Женщины вдохновляют!", — написал дизайнер Руслан Багинский в своем блоге в Инстаграме, выложив видео выступления мировых звезд.

Следует отметить, что основатель бренда сотрудничает с Мадонной уже не один год. В прошлом году осенью Багинский написал, что благодарен Мадонне за ее веру в его работу и талант: "Спасибо, Мадонна! За то, что верили в меня с самого начала. За вашу невероятную поддержку. Почти восемь лет вместе. Наша история, которая приходит к этой удивительной ночи. Спасибо, что сделали меня частью вашего праздника".

Кстати, Кайли Миноуг вышла на сцену к Мадонне в футболке с надписью Madonna. Это ответ на аналогичный жест Мадонны на MTV Europe Music Awards 2000, отмечает Телеграм-канал "Культурна Прачечна".

Ранее в шляпах Ruslan Baginskiy в своем туре выступала Бейонсе. Также восхищение у американки вызывают вещи украинского дизайнера Ивана Фролова.