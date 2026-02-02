Для чего на шапку пришивают помпон? Вы искренне удивитесь

Эти пушистые шарики над головой не просто так

Сегодня помпон кажется нам просто милым дополнением к зимнему образу, однако эта деталь никогда не была чисто декоративной.

За пушистым шариком скрывается многовековая история. "Телеграф" раскрыл, как практичный аксессуар превратился в модный тренд.

Почему на шапке есть помпон

Самая популярная версия происхождения современного помпона связана с французским флотом XVIII века. Помещения на старинных кораблях были крайне тесными, с низкими потолками и выступающими балками. Матросы постоянно ударялись головами при качке, поэтому к их бескозыркам стали пришивать мягкие шерстяные шарики, которые работали как своеобразные амортизаторы. К слову, на современных французских бескозырках красный помпон сохранился до сих пор как дань традиции.

В армиях XIX века, включая наполеоновскую, помпоны на высоких головных уборах (киверах) служили для идентификации. По их цвету и форме можно было определить, к какому полку или роте принадлежит солдат, а также узнать его звание.

Историки находят следы помпонов даже в культуре викингов — маленькие фигурки бога Фрейра часто изображались в шапках с характерным выступом сверху. Позже, в католической церкви, цвет помпона на квадратных шапках-биреттах указывал на сан священнослужителя.

Фигурка бога Фрейра

В эпоху Великой депрессии помпоны стали популярны в гражданской одежде как недорогой способ украсить шапку из остатков пряжи. Кроме того, за него банально удобнее снимать головной убор, особенно когда вы в толстых перчатках.

