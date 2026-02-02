Навіщо на шапку пришивають помпон? Ви щиро здивуєтеся

Ці пухнасті кульки над головою не просто так

Сьогодні помпон здається нам просто милим доповненням до зимового образу, проте ця деталь ніколи не була чисто декоративною.

За пухнастою кулькою ховається багатовікова історія. "Телеграф" розкрив, як практичний аксесуар перетворився на модний тренд.

Чому на шапці є помпон

Найпопулярніша версія походження сучасного помпона пов’язана з французьким флотом XVIII століття. Приміщення на старовинних кораблях були вкрай тісними, з низькими стелями та балками, що виступали. Матроси постійно вдарялися головами при хитавиці, тому до їхніх безкозирок стали пришивати м’які вовняні кульки, які працювали як своєрідні амортизатори. До речі, на сучасних французьких безкозирках червоний помпон зберігся досі як данина традиції.

Фото: соцмережі

В арміях XIX століття, включаючи наполеонівську, помпони на високих головних уборах (ківерах) служили для ідентифікації. За їхнім кольором та формою можна було визначити, до якого полку чи роти належить солдат, а також дізнатися про його звання.

Фото: соцмережі

Історики знаходять сліди помпонів навіть у культурі вікінгів — маленькі фігурки бога Фрейра часто зображалися у шапках із характерним виступом зверху. Пізніше, у католицькій церкві, колір помпона на квадратних шапках-біретах вказував на сан священнослужителя.

Фігурка бога Фрейра

В епоху Великої депресії помпони стали популярними у цивільному одязі як недорогий спосіб прикрасити шапку із залишків пряжі. Крім того, за нього банально зручніше знімати головний убір, особливо коли ви у товстих рукавичках.

