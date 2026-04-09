В Украине могут появиться магазины дешевой польской сети: что продают и какие цены

У польского ритейлера есть серьезные планы на Украину

Несмотря на войну, польский дискаунтер Pepco планирует выйти на рынок Украины. Первые магазины, где по доступным ценам можно купить одежду и товары для дома, появятся уже в этом году.

Предварительно до конца года планируется открыть от 5 до 10 магазинов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Отмечается, что официальный и эксклюзивный представитель Pepco в Украине – консалтинговая компания Retail&Development (RDA) уже ведет поиск оптимальных мест для запуска сети. Также продолжаются переговоры с подрядчиками о проведении работ по обустройству на отдельных локациях.

Сеть Рерсо скоро появится в Украине.

Что это за компания?

Польская сеть дисконт-ритейла Pepco работает с 1999 года. Компания специализируется на одежде и бытовых товарах по доступным ценам и имеет более 4000 магазинов в 18 странах. В частности, Италии, Испании, Хорватии, Греции, Германии, Португалии и др. Ежемесячно сеть посещает более 41 миллиона клиентов. Магазины ритейлера расположены в малых и средних городах и предлагают клиентам доступность покупок вблизи их домов. Площадь торговых точек колеблется от 350 до 700 кв. м.

Представительства Рерсо в странах Европы. Фото Рерсо

Магазины сети имеют привлекательный дизайн. Фото Рерсо

В сети Рерсо представлены товары для дома и одежда. Фото Рерсо

Сколько товары Рерсо стоят в Украине?

Товары компании уже представлены в Украине. Некоторые торговые сети продают продукцию Рерсо по относительно демократичным ценам. Также на товары распространяются разнообразные акции, что делает их стоимость более доступной для покупателя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "АТБ" и Novus работают в Египте. А также о том, действительно ли они наши и что там продают.