Уникальный опыт для гражданских. 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ провела интенсив "Точка входа"
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Программа включала в себя большой спектр подготовки
В конце мая 46-го отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ провела интенсив "Точка входа". Во время него гражданские участники знакомились с основами общевойсковой подготовки и проверили свои возможности в условиях, приближенных к армейским.
Об этом сообщает пресс-служба бригады. Отмечается, что интенсив проходил 25-28 мая.
Известно, что программа включала в себя огневую подготовку, тактическую медицину, работу с беспилотниками, инженерные занятия и тактические упражнения под пристальным контролем инструкторов 46 бригады. Участники учились действовать в составе групп, овладевали навыками обращения с оружием и отрабатывали алгоритмы оказания помощи раненым.
"Отдельным испытанием стала психологическая полоса препятствий, где проверялась выносливость, самоконтроль и способность работать под давлением. После завершения учебы участники получили сертификаты и смогли оценить свою готовность к дальнейшему привлечению в Вооруженные силы Украины", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для 46 бригады проведение таких интенсивов является регулярной практикой. Именно здесь мотивированные гражданские могут получить уникальный опыт. Стать участником военной подготовки может каждый желающий, а успех нынешнего интенсивного свидетельствует, что впереди может быть еще не одна возможность пройти этот путь.