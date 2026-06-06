Уникальный опыт для гражданских. 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ провела интенсив "Точка входа"

Программа включала в себя большой спектр подготовки

В конце мая 46-го отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ провела интенсив "Точка входа". Во время него гражданские участники знакомились с основами общевойсковой подготовки и проверили свои возможности в условиях, приближенных к армейским.

Об этом сообщает пресс-служба бригады. Отмечается, что интенсив проходил 25-28 мая.

Известно, что программа включала в себя огневую подготовку, тактическую медицину, работу с беспилотниками, инженерные занятия и тактические упражнения под пристальным контролем инструкторов 46 бригады. Участники учились действовать в составе групп, овладевали навыками обращения с оружием и отрабатывали алгоритмы оказания помощи раненым.

Как проходил интенсив 46 батальона Подольской бригады ДШВ ВСУ

Как проходил интенсив 46 батальона Подольской бригады ДШВ ВСУ

"Отдельным испытанием стала психологическая полоса препятствий, где проверялась выносливость, самоконтроль и способность работать под давлением. После завершения учебы участники получили сертификаты и смогли оценить свою готовность к дальнейшему привлечению в Вооруженные силы Украины", — говорится в сообщении.

Как проходил интенсив 46 батальона Подольской бригады ДШВ ВСУ

Как проходил интенсив 46 батальона Подольской бригады ДШВ ВСУ

В пресс-службе отметили, что для 46 бригады проведение таких интенсивов является регулярной практикой. Именно здесь мотивированные гражданские могут получить уникальный опыт. Стать участником военной подготовки может каждый желающий, а успех нынешнего интенсивного свидетельствует, что впереди может быть еще не одна возможность пройти этот путь.