Бумажное полотенце, пакет или холодильник: что действительно продлевает свежесть бананов? Проверьте себя.

Бананы относятся к фруктам, которые созревают даже после того, как их сорвали.

Именно поэтому многие люди ищут способы сохранить их свежими как можно дольше. В соцсетях в последнее время активно обсуждается сразу несколько популярных методов — хранение с бумажным полотенцем, в пакете или в холодильнике. Но какой из них действительно работает? Об этом говорится на портале "Parade".

Эксперты объясняют, что главным фактором созревания бананов является этилен – природный газ, который выделяют сами плоды. Он ускоряет созревание, поэтому бананы становятся мягкими и покрываются темными пятнами. Поэтому ни один способ не может полностью остановить этот процесс, но некоторые способны его замедлить.

Бумажное полотенце считается одним из самых популярных лайфхаков. Его кладут рядом с бананами или внутрь пакета, чтобы он поглощал лишнюю влагу. Специалисты подтверждают, что такой метод может частично помочь, ведь чрезмерная влага действительно способствует более быстрой порче фруктов. Однако эффект обычно оказывается гораздо скромнее, чем обещают авторы вирусных роликов.

Не менее популярно хранение бананов в пакете. Здесь результат зависит от условий. Если пакет ограничивает циркуляцию воздуха, этилен скапливается быстрее, а плоды могут созревать интенсивнее. В некоторых случаях пакет вместе с бумажным полотенцем помогает контролировать влажность, поэтому универсальным решением этот способ назвать нельзя.

Больше споров вызывает холодильник. На самом деле, низкая температура действительно замедляет созревание бананов. Однако есть нюанс: кожура быстро темнеет, из-за чего создается впечатление, будто фрукт испортился. На самом деле мякоть внутри часто остается свежей и пригодной еще несколько дней.

Следовательно, если цель максимально замедлить созревание, холодильник оказывается наиболее эффективным вариантом, особенно для уже спелых бананов. Бумажное полотенце может дать дополнительный эффект благодаря поглощению влаги, а вот пакет не всегда работает в пользу фруктов. Поэтому самый лучший результат дает не один "волшебный" лайфхак, а правильное сочетание условий хранения.