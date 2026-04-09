В Україні можуть зʼявитись магазини дешевої польської мережі: що продають і які ціни

Польський ритейлер має серйозні плани на Україну

Попри війну польський дискаунтер Pepco планує вийти на ринок України. Перші магазини, де за доступними цінами можна придбати одяг і товари для дому, з'являться вже у цьому році.

Попередньо до кінця року заплановано відкрити від 5 до 10 магазинів. Про це повідомила пресслужба Асоціації ритейлерів України (RAU).

Зазначається, що офіційний та ексклюзивний представник Pepco в Україні – консалтиногова компанія Retail&Development (RDA) вже веде пошук оптимальних місць для запуску мережі. Також тривають перемовини з підрядниками щодо проведення робіт з облаштування на окремих локаціях.

Мережа Рерсо скоро з'явиться в Україні. Фото rau.ua

Що це за компанія?

Польська мережа дисконт-ритейлу Pepco працює з 1999 року. Компанія спеціалізується на одязі та побутових товарах за доступними цінами і має понад 4000 магазинів у 18 країнах. Зокрема Італії, Іспанії, Хорватії, Греції, Німеччині, Португалії та ін. Кожного місяця мережу відвідує понад 41 мільйон клієнтів. Магазини ритейлера розташовані в малих та середніх містах і пропонують клієнтам доступність покупок поблизу їхніх домівок. Площа торгівельих точок коливається від 350 до 700 кв. м.

Представництва Рерсо в країнах Європи. Фото Рерсо

Магазини мережі мають привабливий дизайн. Фото Рерсо

В мережі Рерсо представлені товари для дому та одяг. Фото Рерсо

Скільки товари Рерсо коштують в Україні?

Товари компанії вже представлені в Україні. Деякі торгівельні мережі продають продукцію Рерсо за відносно демократичними цінами. Також на товари розповсюджуються різноманітні акції, що робить їхню вартість ще доступнішою для покупця.

Товари Рерсо на сайті однієї з українських торгівельних мереж.

Товари Рерсо на сайті однієї з українських торгівельних мереж. Фото Скріншот

Товари Рерсо на сайті однієї з українських торгівельних мереж. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що "АТБ" та Novus працюють в Єгипті. А також про те, чи справді вони наші та що там продають.