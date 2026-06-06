Три года с момента подрыва Каховской ГЭС. Как это было и что там сейчас (фото и видео)

В зоне экологического бедствия оказалось около 16 тысяч человек

Ровно три года назад, 6 июня 2023 года, россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Это был заранее спланированный и просчитанный террористический акт, ставший самой большой техногенной катастрофой в истории независимой Украины.

К годовщине трагедии "Телеграф" рассказывает, как это было и что сейчас происходит на месте Каховской ГЭС. Мощный взрыв, повредивший дамбу, шлюзы и машинный зал, прогремел около 2:50 ночи.

Станция, которую враг захватил еще в феврале 2022 года, была разрушена изнутри. По данным украинской разведки, россияне заложили взрывчатку еще во время минирования объекта в первые месяцы оккупации.

Затопленный Херсон. Фото: Ян Доброносов

По данным ГСЧС, в результате подрыва Каховской ГЭС было затоплено более 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Больше всего пострадали общины вдоль нижнего течения Днепра. В зоне экологического бедствия оказалось около 16 тысяч человек.

Тысячи людей остались без жилья. Фото: Ян Доброносов

Согласно отчету "Оценка потребностей после катастрофы на дамбе Каховской ГЭС" (PDNA), подготовленному совместно Правительством Украины и Организацией Объединенных Наций, наводнение повредило более 37 тысяч жилых домов, преимущественно частных. Около 15% из них восстановить невозможно. Тысячи семей потеряли жилье, имущество, транспорт, хозяйство и урожай.

Что происходит на месте Каховского водохранилища спустя три года после подрыва

Территории, затопленные при строительстве Каховской ГЭС в 50-х годах, после ее разрушения высохли и стали покрываться лесом и камышом. На территории водохранилища доминируют ивово-тополевые леса.

Каховское водохранилище спустя три года. Фото: Алексей Василюк

Как рассказал эколог, доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко "Еспресо", на месте водохранилища начал возрождаться Великий Луг. Это новая экосистема, которая значительно разнообразнее и сложнее самого водохранилища.

"Это и реки проливы, ерики, озера, территории, которые периодически затапливаются. Вместо однообразной толщи воды, образовалось много водных и сухопутных экосистем. И уже сегодня видим, что эта экосистема не просто обеспечивает большое количество кислорода, которое продуцируют эти молодые деревья. Она депонирует карбон, поэтому приобретает конкретное такое природоохранное значение", — рассказал эколог.

По словам ученых, исследующих Великий Луг, на прежнем дне водохранилища деревья растут аномально быстро. В этом году замеры еще не проводились – они проходят в октябре. Однако даже в октябре прошлого года средняя высота ивовых лесов была более 5 метров. Самая высокая ива имела 7 м 15 см.

Каховское водохранилище в июне 2023 и 2024

Ивы всегда растут активно, но такая скорость слишком велика даже для этих деревьев. Ученые предполагают, что причиной такого аномально быстрого роста является большое количество питательных веществ в почве, а также обилие влаги и солнца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под водами Днепра после подрыва Каховской ГЭС нашли уникальные военные объекты. Археологи заповедника "Хортица" вместе с зарубежными коллегами извлекли из песка фрагменты носовой части дубель-шлюпки XVIII века, принадлежавшей Днепровской военной флотилии времен русско-турецкой войны.