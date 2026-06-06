Трамп публично указал Мелании на ее место: всплыло разоблачающее видео

Глава Белого дома случайно проговорился в интервью

Вокруг семейных невзгод Дональда и Мелании Трамп разгорелось новое обсуждение из-за архивного высказывания политика. Детали их необычных условий проживания получили новые подтверждения после того, как в сети всплыло видео с комментариями самого главы Белого дома.

В интернете распространился видеоролик, где Трамп вспоминает об обысках ФБР в его поместье в Палм-Бич, которые прошли в августе 2022 года. Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, он случайно намекнул на строгие границы внутри семьи.

Трамп возмутился действиями спецслужб и подчеркнул, что агенты нарушили личное пространство его родных: "Они устроили масштабный обыск в моем доме. Они зашли на территорию моей жены и моего сына (Бэррона Трампа — ред.). То, что они сделали, — это позор".

🚨 Trump is dancing on the deep state's grave today 🤣



"They raided Mar-a-Lago, went to my son's area, my wife's area. What they did is a DISGRACE



But how did it work out? Let's see, we are in the Oval Office. I guess it didn't work out too well for them, did it?"🔥



"They are… pic.twitter.com/G5KXBu0VaU — Nick Sortor (@nicksortor) August 25, 2025

Фраза об отдельной "зоне" Мелании мгновенно разлетелась по сети. Пользователи восприняли это как очередное доказательство того, что супруги держатся на дистанции даже под одной крышей, сообщает irishstar.

Фото: Getty Images

Напомним, что Министерство юстиции США выдало ордер на этот обыск из-за подозрений в нарушении закона. Следователи искали секретные правительственные материалы и документы, касающиеся национальной безопасности, которые Трамп мог незаконно вывезти из Белого дома во время своего первого президентского срока.

Где живет Мелания Трамп?

Официальным постоянным местом жительства Мелании числится особняк Мар-а-Лаго во Флориде. Однако она также регулярно проводит время в своих роскошных апартаментах в Трамп-Тауэр на Манхэттене и в Вашингтоне.

Особняк Мар-а-Лаго во Флориде. Фото: Getty Images

После возвращения Трампа на пост президента в январе 2025 года слухи о кризисе в браке вспыхнули с новой силой. Биограф Майкл Вольф в своей резонансной книге "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа" еще ранее утверждал, что супруги живут фактически порознь.

По данным автора, Трамп обустроил себе отдельную спальню из-за дискомфорта в государственной резиденции. Это стало первым случаем раздельного проживания президентской четы в Белом доме со времен Джона и Жаклин Кеннеди. Сейчас пара публично поддерживает статус семьи, однако их 20-летний брак, по словам окружения, давно превратился в формальность.