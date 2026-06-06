Никакого А-95? Какие изменения в названиях горючего ждут водителей с июля

Украина переходит на европейские стандарты

Переход Украины с 1 июля на бензин стандарта Е10 вызывает множество вопросов. Ведь водители опасаются, что привычные отметки А-95 или А-92 исчезнут с АЗС, а вместо них появятся новые.

Однако, как передает РБК-Украина, ссылаясь на слова директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, радикальных изменений табло не стоит ждать. По крайней мере, сразу с 1 июля.

По словам эксперта, переход на новый стандарт бензина, а именно Е10 с содержанием до 10% биоэтанола, должен приблизить украинский рынок к европейским стандартам. Благодаря этому поставщикам больше не придется заказывать отдельные партии бензина для Украины, что может сократить расходы и упростить логистику.

Куюн объяснил, что в настоящее время Украина использует бензин стандарта Е5, но он не распространён в большинстве стран ЕС. То есть производителям приходилось производить специальные партии горючего именно для украинского рынка. С 1 июля эта ситуация должна измениться.

Чего ждать от названий бензина

В рамках перехода украинского рынка горючего на европейские стандарты появится маркировка:

E5 – бензин с содержанием до 5% биоэтанола.

E10 – бензин с содержанием до 10% биоэтанола.

B7 – дизель с содержанием до 7% биодизеля.

Новые стандарты бензина в Украине. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Однако водителей уже успокаивают, ведь кардинальных изменений на табло АЗС вряд ли следует ожидать. По словам эксперта, привычные обозначения типа А-95 вероятнее всего останутся. Но могут появиться дополнительные отметки по составу горючего, если этого потребуют регуляторные нормы.

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