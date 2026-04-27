Исторический дубак: в каком городе Украины 27 апреля зафиксировали температурный антирекорд

Нынешний апрель имеет все шансы войти в пятерку самых суровых за последние 30 лет

Аномальная весенняя погода, которая резко накрыла всю Украину, в некоторых регионах бьет рекорды. Так, например, 27 апреля 2026 года в Ужгороде стало самым холодным днем за всю историю наблюдений.

Об этом сообщают специалисты "Укргидрометцентра". По их данным, 27 апреля минимальная температура воздуха в Ужгороде составила -2,2 градуса, что ниже предыдущего минимума этого дня за весь период наблюдений на 1,2 градуса.

"Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1948 году и составило -1 градус", — рассказали в "Укргидрометцентре".

Температурный рекорд в Ужгороде. Инфографика - Укргидрометцентр

Почему этот апрель такой холодный?

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал "Телеграфу", что по предварительным подсчетам апрель 2026 года, со средней температурой +8,3°С, имеет все шансы войти в пятерку самых холодных за последние 30 лет. По его словам, причина в атмосферной циркуляции. Над Великобританией властвует масштабный антициклон "Uli", блокирующий привычный путь циклонов. Те обходят его и двигаются в сторону нашего региона с севера, унося с собой арктический воздух.

Заморозки в апреле. Инфографика "Телеграфа"

