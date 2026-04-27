Історичний дубак: в якому місті України 27 квітня зафіксували температурний антирекорд

Нинішній квітень має всі шанси увійти до п’ятірки найсуворіших за останні 30 років.

Аномальна весняна погода, яка різко накрила всю Україну, у деяких регіонах б’є рекорди. Так, наприклад, 27 квітня 2026 року в Ужгороді стало найхолоднішим днем за всю історію спостережень.

Про це повідомляють фахівці "Укргідрометцентру". За їхніми даними, 27 квітня мінімальна температура повітря в Ужгороді склала -2,2 градуси, що нижче за попередній мінімум цього дня за весь період спостережень на 1,2 градуса.

"Попереднє рекордне значення було відмічено у 1948 році і склало -1 градус", — розповіли в "Укргідрометцентрі".

Температурний рекорд у Ужгороді. Інфографіка — Укргідрометцентр

Чому цей квітень такий холодний?

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що за попередніми підрахунками квітень 2026 року, з середньою температурою +8,3°С, має всі шанси увійти до п'ятірки найхолодніших за останні 30 років. За його словами, причина — в атмосферній циркуляції. Над Великою Британією панує масштабний антициклон "Uli", який блокує звичний шлях циклонів. Ті оминають його і рухаються в бік нашого регіону з півночі, несучи з собою арктичне повітря.

Заморозки у квітні. Інфографіка "Телеграфа"

