Забудьте про "молодого человека": как правильно обращаться к незнакомцам по-украински

Простой языковой совет, который избавит от необходимости угадывать возраст или статус собеседника

В украинском публичном пространстве все еще нередко можно услышать обращения, унаследованные из советской традиции — "девушка", "молодой человек" и так далее. Однако это совершенно неправильно.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Что скрывает русский перевод и дубляж – рассказал писатель Остап Украинец".

По его словам, обращение по типу "девушка" — это, в первую очередь, невежливо.

"Я подобные обращения воспринимаю как негречность, потому что речь идет о незнакомом человеке. И в принципе сразу идентифицировать незнакомого человека и адресовать его определенным особым обращениям — странно. Это немного напоминает практику времен Табеля о рангах, когда нужно было сразу узнать уровень чиновника, к которому ты обращаешься, чтобы попасть в социальную роль. Боже упаси перепутать "девушку" и "женщину", — отметил собеседник.

Сам он предпочитает использовать обращение "пані/пане", в частности, к незнакомым людям, поскольку оно достаточно нейтрально.

"Ну, и это давно уже не о социальном положении, это просто уважаемая формула. Но есть слово "вибачте", оно вообще не содержит никакого адресования, никакого описания человека, оно просто обращает на вас внимание, на говорящего. И мне кажется, что слово "вибачте" или "вибачте, пане" является более универсальным. Оно не заставляет вас думать, кто именно перед вами, и "париться" над тем, попали ли вы в контекст этой социальной коммуникации или нет", — добавляет Украинец.

В данном случае речь идёт о максимально узкой и практической ситуации — обращении к совершенно незнакомому человеку в публичном пространстве. Здесь важна лишь функция привлечения внимания, а не подбор конкретной формы обращения.

"Это все, что нам нужно. Зачем нам иметь пять разных обращений в зависимости от того, что это за человек? Если мы можем иметь одно обращение к этой очень конкретной и узкопрофильной ситуации", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно нужно извиняться на украинском языке.