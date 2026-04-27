Москву парализовала снежная буря. Дойдет ли погодный апокалипсис до Украины (фото и видео)

В РФ снегопады продлятся по меньшей мере до утра вторника, они могут задеть и некоторые районы нашей страны

Столицу России Москву накрыла непогода. Снежная буря вырывает деревья с корнем, за сутки выпала половина месячной нормы осадков.

Как пишут росСМИ, зафиксировано уже 19 мм осадков, и это лишь начало снегопада, обрушившегося на столичный регион РФ в конце апреля. Сначала снег был мокрым, но с понижением температуры перестал таять.

Деревья падают прямо на дороги

Последствия непогоды в российской столице

Утром 27 апреля на дорогах российской столицы образовался гололед, температура воздуха от 0 до +1 градуса. По прогнозам синоптиков, с утра в понедельник в Москве и области может выпасть от 2 до 7 см снега. Он будет идти по меньшей мере до утра 28 апреля, но может снежить и в ближайшие три дня.

Буря вырывает деревья с корнем

Деревья падают на паркованные авто

Стихия уже повалила сотни деревьев в столице РФ и области. Они падают на автомобили и перекрывают проезд. В регионе до вечера вторника ввели желтый уровень опасности.

Из-за тяжелого снега и ветра ломаются ветви

Аэропорт "Внуково" вынужден переносить рейсы. За ночь более 50 самолетов не смогли покинуть российскую столицу из-за непогоды. Вылеты задерживаются из-за сильного снега и плохой видимости.

Дойдет ли снежный апокалипсис до Украины

Стоит отметить, что Украину 26 апреля также накрыло сильное ненастье. Бушевали мощные ветры, местами шли дожди с градом. Из-за стихии погибли два человека, еще двое пострадали.

Сложные погодные условия продолжаются: как сообщили в Укргидрометцентре, 27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 28 апреля в воздухе заморозки 0 -3 градуса. На юге на поверхности почвы возможны заморозки 0-5 градусов.

Однако массовых снегопадов не ожидается: 27 апреля и 28 апреля мокрый снег возможен только на Сумщине. В других регионах снежная погода не прогнозируется.

По данным сайта по отслеживанию погодных условий ventusky.com, по состоянию на 9 часов утра понедельника небольшой снег возможен в восточных и Харьковской областях. 28 апреля может снежить в Сумской области.

Прогноз осадков 27 апреля

Прогноз осадков 28 апреля

