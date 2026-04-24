Лето нагрянет в Днепр? Стало известно, когда в городе может "вжарить" до +25

Метеопрогнозы обещают днепрянам неожиданный погодный сюрприз в ближайшее время

Начало мая в Днепре обещает быть контрастным. После прохладного и дождливого старта месяца жителей города ждет резкий скачок температуры, который напомнит скорее о начале лета, чем о середине весны.

Такие данные показывает прогностическая модель WeatherNext 2. Согласно расчетам метеорологов, первые дни месяца заставят днепрян держать зонтики наготове.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Уже 1-2 мая в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди, а столбики термометров днем не поднимутся выше +11…+13°C. Ночная температура в этот период будет оставаться достаточно низкой – лишь +4°C.

Однако уже с воскресенья, 3 мая, погода начнет стремительно меняться, поскольку небо прояснится, а воздух прогреется до +17°C. Это станет началом настоящего "температурного ралли", которое выведет показатели на летний уровень уже к середине следующей недели.

Настоящая жара посетит Днепр уже после 5 мая, когда город окажется под влиянием теплых воздушных масс, пишет WeatherNext 2. Во вторник небо будет абсолютно ясным, а температура подскочит до отметки +22°C.

В течение 6 и 7 мая в регионе установится стабильно солнечная погода с показателями +23…+24°C, что позволит горожанам окончательно спрятать куртки. В пятницу, 8 мая, воздух может прогреться +25°C.

А что говорит прогноз Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра также подтверждают достаточно прохладное начало мая, прогнозируя на праздник 1 мая дождливую погоду с дневной температурой до +11°C и ночными показателями на уровне +8°C. В субботу, 2 мая, осадки прекратятся, однако ночь станет еще холоднее — столбики термометров опустятся до +5°C, хотя днем воздух прогреется уже до +14°C.

В воскресенье, 3 мая, государственная гидрометеослужба ожидает окончательное прояснение неба и сохранение ночной прохлады на отметке +5°C. Дневной максимум в этот день достигнет стабильных +15°C, что ознаменует постепенный отход циклона и подготовку к дальнейшему волнообразному потеплению.

