ЧМ-2026: расписание и результаты матчей (видео)
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48 лучших футбольных сборных борются за звание чемпиона мира
В четверг, 11 июня, в Мексике стартует 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА. За заветный трофей борются рекордные 48 команд.
Что нужно знать
- ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике
- Аргентина защищает титул чемпиона мира
- Сборная Украины не квалифицировалась на Мундиаль
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей чемпионата мира по футболу-2026. Турнир начнется с групповой стадии, после чего лучшие 32 сборные отправятся в плей-офф, где за олимпийской системой разыграют титул.
Расписание и результаты матчей ЧМ-2026 по футболу (обновляется)
Групповой этап
11 июня (время киевское)
- 22:00 | Мексика — ЮАР | Группа А
12 июня
- 05:00 | Южная Корея — Чехия | Группа А
- 22:00 | Канада — Босния и Герцеговина | Группа B
13 июня
- 04:00 | США — Парагвай | Группа D
- 22:00 | Катар — Швейцария | Группа B
14 июня
- 01:00 | Бразилия — Марокко | Группа C
- 04:00 | Гаити — Шотландия | Группа C
- 07:00 | Австралия — Турция | Группа D
- 20:00 | Германия — Кюрасао | Группа E
- 23:00 | Нидерланды — Япония | Группа F
15 июня
- 02:00 | Кот д'Ивуар — Эквадор | Группа E
- 05:00 | Швеция — Тунис | Группа F
- 19:00 | Испания — Кабо-Верде | Группа H
- 22:00 | Бельгия — Египет | Группа G
16 июня
- 01:00 | Саудовская Аравия — Уругвай | Группа H
- 04:00 | Иран — Новая Зеландия | Группа G
- 22:00 | Франция — Сенегал | Группа I
17 июня
- 01:00 | Ирак — Норвегия | Группа I
- 04:00 | Аргентина — Алжир | Группа J
- 07:00 | Австрия — Иордания | Группа J
- 20:00 | Португалия — ДР Конго | Группа K
- 23:00 | Англия — Хорватия | Группа L
18 июня
- 02:00 | Гана — Панама | Группа L
- 05:00 | Узбекистан — Колумбия | Группа K
- 19:00 | Чехия — Южная Африка | Группа А
- 22:00 | Швейцария — Босния и Герцеговина | Группа B
19 июня
- 01:00 | Канада — Катар | Группа B
- 04:00 | Мексика — Южная Корея | Группа А
- 22:00 | США — Австралия | Группа D
20 июня
- 01:00 | Шотландия — Марокко | Группа C
- 04:00 | Бразилия — Гаити | Группа C
- 07:00 | Турция — Парагвай | Группа D
- 20:00 | Нидерланды — Швеция | Группа F
- 23:00 | Германия — Кот д'Ивуар | Группа E
21 июня
- 03:00 | Эквадор — Кюрасао | Группа E
- 07:00 | Тунис — Япония | Группа F
- 19:00 | Испания — Саудовская Аравия | Группа H
- 22:00 | Бельгия — Иран | Группа G
22 июня
- 01:00 | Уругвай — Кабо-Верде | Группа H
- 04:00 | Новая Зеландия — Египет | Группа G
- 20:00 | Аргентина — Австрия | Группа J
23 июня
- 00:00 | Франция — Ирак | Группа I
- 03:00 | Норвегия — Сенегал | Группа I
- 06:00 | Иордания — Алжир | Группа J
- 20:00 | Португалия — Узбекистан | Группа K
- 23:00 | Англия — Гана | Группа L
24 июня
- 02:00 | Панама — Хорватия | Группа L
- 05:00 | Колумбия — ДР Конго | Группа K
- 22:00 | Швейцария — Канада | Группа B
- 22:00 | Босния и Герцеговина — Катар | Группа B
25 июня
- 01:00 | Шотландия — Бразилия | Группа C
- 01:00 | Марокко — Гаити | Группа C
- 04:00 | Чехия — Мексика | Группа А
- 04:00 | Юг Африка — Южная Корея | Группа А
- 23:00 | Кюрасао — Кот-д'Ивуар | Группа E
- 23:00 | Эквадор — Германия | Группа E
25 июня
- 02:00 | Япония — Швеция | Группа F
- 02:00 | Тунис — Нидерланды | Группа F
- 05:00 | Турция — США | Группа D
- 05:00 | Парагвай — Австралия | Группа D
- 22:00 | Норвегия — Франция | Группа I
- 22:00 | Сенегал — Ирак | Группа I
27 июня
- 03:00 | Кабо-Верде — Саудовская Аравия | Группа H
- 03:00 | Уругвай — Испания | Группа H
- 06:00 | Египет — Иран | Группа G
- 06:00 | Новая Зеландия — Бельгия | Группа G
28 июня
- 00:00 | Панама — Англия | Группа L
- 00:00 | Хорватия — Гана | Группа L
- 02:30 | Колумбия — Португалия | Группа K
- 02:30 | ДР Конго — Узбекистан | Группа K
- 05:00 | Алжир — Австрия | Группа J
- 05:00 | Иордания — Аргентина | Группа J
Плей-офф
1/16 финала
- 29 июня, 20:00 | 1C — 2F
- 29 июня, 23:30 1E — 3ABCDF
- 30 июня, 04:00 | 1F — 2C
- 30 июня, 20:00 | 2E — 2I
- 1 июня, 00:00 | 1I — 3CDFGH
- 1 июня, 04:00 | 1A — 3CEFHI
- 1 июня, 19:00 | 1L — 3EHIJK
- 1 июня, 23:00 | 1G — 3AEHIJ
- 2 июня, 03:00 | 1D — 3BEFIJ
- 2 июня, 22:00 | 1H — 2J
- 3 июня, 02:00 | 2K — 2L
- 3 июня, 06:00 | 1B — 3EFGIJ
- 3 июня, 21:00 | 2D — 2G
- 4 июня, 01:00 | 1J — 2H
- 4 июня, 04:30 | 1K — 3DEIJL
1/8 финала
- 4 июня, 20:00 | участники определятся позже
- 5 июня, 00:00 | участники определятся позже
- 5 июня, 23:00 | участники определятся позже
- 6 июня, 03:00 | участники определятся позже
- 6 июня, 22:00 | участники определятся позже
- 7 июня, 03:00 | участники определятся позже
- 7 июня, 19:00 | участники определятся позже
- 7 июня, 23:00 | участники определятся позже
Четвертьфиналы
- 9 июня, 23:00 | участники определятся позже
- 10 июня, 22:00 | участники определятся позже
- 12 июня, 00:00 | участники определятся позже
- 12 июня, 04:00 | участники определятся позже
Полуфиналы
- 14 июня, 22:00 | участники определятся позже
- 15 июня, 22:00 | участники определятся позже
Финал
- 19 июня, 00:00 | проигравшие в полуфиналах
- 19 июня, 22:00 | победители полуфиналов
Напомним, ЧМ-2026 пройдет в новом формате с 48 командами вместо 32. Добавим, что суперкомпьютер перед стартом турнира назвал вероятного победителя Мундиаля.