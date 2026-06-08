ЧМ-2026: расписание и результаты матчей (видео)

48 лучших футбольных сборных борются за звание чемпиона мира

В четверг, 11 июня, в Мексике стартует 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА. За заветный трофей борются рекордные 48 команд.

Что нужно знать

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

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"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей чемпионата мира по футболу-2026. Турнир начнется с групповой стадии, после чего лучшие 32 сборные отправятся в плей-офф, где за олимпийской системой разыграют титул.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2026 по футболу (обновляется)

Групповой этап

11 июня (время киевское)

22:00 | Мексика — ЮАР | Группа А

12 июня

05:00 | Южная Корея — Чехия | Группа А

22:00 | Канада — Босния и Герцеговина | Группа B

13 июня

04:00 | США — Парагвай | Группа D

22:00 | Катар — Швейцария | Группа B

14 июня

01:00 | Бразилия — Марокко | Группа C

04:00 | Гаити — Шотландия | Группа C

07:00 | Австралия — Турция | Группа D

20:00 | Германия — Кюрасао | Группа E

23:00 | Нидерланды — Япония | Группа F

15 июня

02:00 | Кот д'Ивуар — Эквадор | Группа E

05:00 | Швеция — Тунис | Группа F

19:00 | Испания — Кабо-Верде | Группа H

22:00 | Бельгия — Египет | Группа G

16 июня

01:00 | Саудовская Аравия — Уругвай | Группа H

04:00 | Иран — Новая Зеландия | Группа G

22:00 | Франция — Сенегал | Группа I

17 июня

01:00 | Ирак — Норвегия | Группа I

04:00 | Аргентина — Алжир | Группа J

07:00 | Австрия — Иордания | Группа J

20:00 | Португалия — ДР Конго | Группа K

23:00 | Англия — Хорватия | Группа L

18 июня

02:00 | Гана — Панама | Группа L

05:00 | Узбекистан — Колумбия | Группа K

19:00 | Чехия — Южная Африка | Группа А

22:00 | Швейцария — Босния и Герцеговина | Группа B

19 июня

01:00 | Канада — Катар | Группа B

04:00 | Мексика — Южная Корея | Группа А

22:00 | США — Австралия | Группа D

20 июня

01:00 | Шотландия — Марокко | Группа C

04:00 | Бразилия — Гаити | Группа C

07:00 | Турция — Парагвай | Группа D

20:00 | Нидерланды — Швеция | Группа F

23:00 | Германия — Кот д'Ивуар | Группа E

21 июня

03:00 | Эквадор — Кюрасао | Группа E

07:00 | Тунис — Япония | Группа F

19:00 | Испания — Саудовская Аравия | Группа H

22:00 | Бельгия — Иран | Группа G

22 июня

01:00 | Уругвай — Кабо-Верде | Группа H

04:00 | Новая Зеландия — Египет | Группа G

20:00 | Аргентина — Австрия | Группа J

23 июня

00:00 | Франция — Ирак | Группа I

03:00 | Норвегия — Сенегал | Группа I

06:00 | Иордания — Алжир | Группа J

20:00 | Португалия — Узбекистан | Группа K

23:00 | Англия — Гана | Группа L

24 июня

02:00 | Панама — Хорватия | Группа L

05:00 | Колумбия — ДР Конго | Группа K

22:00 | Швейцария — Канада | Группа B

22:00 | Босния и Герцеговина — Катар | Группа B

25 июня

01:00 | Шотландия — Бразилия | Группа C

01:00 | Марокко — Гаити | Группа C

04:00 | Чехия — Мексика | Группа А

04:00 | Юг Африка — Южная Корея | Группа А

23:00 | Кюрасао — Кот-д'Ивуар | Группа E

23:00 | Эквадор — Германия | Группа E

25 июня

02:00 | Япония — Швеция | Группа F

02:00 | Тунис — Нидерланды | Группа F

05:00 | Турция — США | Группа D

05:00 | Парагвай — Австралия | Группа D

22:00 | Норвегия — Франция | Группа I

22:00 | Сенегал — Ирак | Группа I

27 июня

03:00 | Кабо-Верде — Саудовская Аравия | Группа H

03:00 | Уругвай — Испания | Группа H

06:00 | Египет — Иран | Группа G

06:00 | Новая Зеландия — Бельгия | Группа G

28 июня

00:00 | Панама — Англия | Группа L

00:00 | Хорватия — Гана | Группа L

02:30 | Колумбия — Португалия | Группа K

02:30 | ДР Конго — Узбекистан | Группа K

05:00 | Алжир — Австрия | Группа J

05:00 | Иордания — Аргентина | Группа J

Плей-офф

1/16 финала

29 июня, 20:00 | 1C — 2F

29 июня, 23:30 1E — 3ABCDF

30 июня, 04:00 | 1F — 2C

30 июня, 20:00 | 2E — 2I

1 июня, 00:00 | 1I — 3CDFGH

1 июня, 04:00 | 1A — 3CEFHI

1 июня, 19:00 | 1L — 3EHIJK

1 июня, 23:00 | 1G — 3AEHIJ

2 июня, 03:00 | 1D — 3BEFIJ

2 июня, 22:00 | 1H — 2J

3 июня, 02:00 | 2K — 2L

3 июня, 06:00 | 1B — 3EFGIJ

3 июня, 21:00 | 2D — 2G

4 июня, 01:00 | 1J — 2H

4 июня, 04:30 | 1K — 3DEIJL

1/8 финала

4 июня, 20:00 | участники определятся позже

5 июня, 00:00 | участники определятся позже

5 июня, 23:00 | участники определятся позже

6 июня, 03:00 | участники определятся позже

6 июня, 22:00 | участники определятся позже

7 июня, 03:00 | участники определятся позже

7 июня, 19:00 | участники определятся позже

7 июня, 23:00 | участники определятся позже

Четвертьфиналы

9 июня, 23:00 | участники определятся позже

10 июня, 22:00 | участники определятся позже

12 июня, 00:00 | участники определятся позже

12 июня, 04:00 | участники определятся позже

Полуфиналы

14 июня, 22:00 | участники определятся позже

15 июня, 22:00 | участники определятся позже

Финал

19 июня, 00:00 | проигравшие в полуфиналах

19 июня, 22:00 | победители полуфиналов

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в новом формате с 48 командами вместо 32. Добавим, что суперкомпьютер перед стартом турнира назвал вероятного победителя Мундиаля.