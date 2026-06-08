Укр

ЧМ-2026: расписание и результаты матчей (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Кубок мира по футболу Новость обновлена 08 июня 2026, 11:22
Кубок мира по футболу. Фото Getty Images

48 лучших футбольных сборных борются за звание чемпиона мира

В четверг, 11 июня, в Мексике стартует 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА. За заветный трофей борются рекордные 48 команд.

Что нужно знать

  • ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике
  • Аргентина защищает титул чемпиона мира
  • Сборная Украины не квалифицировалась на Мундиаль

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей чемпионата мира по футболу-2026. Турнир начнется с групповой стадии, после чего лучшие 32 сборные отправятся в плей-офф, где за олимпийской системой разыграют титул.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2026 по футболу (обновляется)

Групповой этап

11 июня (время киевское)

  • 22:00 | Мексика — ЮАР | Группа А

12 июня

  • 05:00 | Южная Корея — Чехия | Группа А
  • 22:00 | Канада — Босния и Герцеговина | Группа B

13 июня

  • 04:00 | США — Парагвай | Группа D
  • 22:00 | Катар — Швейцария | Группа B

14 июня

  • 01:00 | Бразилия — Марокко | Группа C
  • 04:00 | Гаити — Шотландия | Группа C
  • 07:00 | Австралия — Турция | Группа D
  • 20:00 | Германия — Кюрасао | Группа E
  • 23:00 | Нидерланды — Япония | Группа F

15 июня

  • 02:00 | Кот д'Ивуар — Эквадор | Группа E
  • 05:00 | Швеция — Тунис | Группа F
  • 19:00 | Испания — Кабо-Верде | Группа H
  • 22:00 | Бельгия — Египет | Группа G

16 июня

  • 01:00 | Саудовская Аравия — Уругвай | Группа H
  • 04:00 | Иран — Новая Зеландия | Группа G
  • 22:00 | Франция — Сенегал | Группа I

17 июня

  • 01:00 | Ирак — Норвегия | Группа I
  • 04:00 | Аргентина — Алжир | Группа J
  • 07:00 | Австрия — Иордания | Группа J
  • 20:00 | Португалия — ДР Конго | Группа K
  • 23:00 | Англия — Хорватия | Группа L

18 июня

  • 02:00 | Гана — Панама | Группа L
  • 05:00 | Узбекистан — Колумбия | Группа K
  • 19:00 | Чехия — Южная Африка | Группа А
  • 22:00 | Швейцария — Босния и Герцеговина | Группа B

19 июня

  • 01:00 | Канада — Катар | Группа B
  • 04:00 | Мексика — Южная Корея | Группа А
  • 22:00 | США — Австралия | Группа D

20 июня

  • 01:00 | Шотландия — Марокко | Группа C
  • 04:00 | Бразилия — Гаити | Группа C
  • 07:00 | Турция — Парагвай | Группа D
  • 20:00 | Нидерланды — Швеция | Группа F
  • 23:00 | Германия — Кот д'Ивуар | Группа E

21 июня

  • 03:00 | Эквадор — Кюрасао | Группа E
  • 07:00 | Тунис — Япония | Группа F
  • 19:00 | Испания — Саудовская Аравия | Группа H
  • 22:00 | Бельгия — Иран | Группа G

22 июня

  • 01:00 | Уругвай — Кабо-Верде | Группа H
  • 04:00 | Новая Зеландия — Египет | Группа G
  • 20:00 | Аргентина — Австрия | Группа J

23 июня

  • 00:00 | Франция — Ирак | Группа I
  • 03:00 | Норвегия — Сенегал | Группа I
  • 06:00 | Иордания — Алжир | Группа J
  • 20:00 | Португалия — Узбекистан | Группа K
  • 23:00 | Англия — Гана | Группа L

24 июня

  • 02:00 | Панама — Хорватия | Группа L
  • 05:00 | Колумбия — ДР Конго | Группа K
  • 22:00 | Швейцария — Канада | Группа B
  • 22:00 | Босния и Герцеговина — Катар | Группа B

25 июня

  • 01:00 | Шотландия — Бразилия | Группа C
  • 01:00 | Марокко — Гаити | Группа C
  • 04:00 | Чехия — Мексика | Группа А
  • 04:00 | Юг Африка — Южная Корея | Группа А
  • 23:00 | Кюрасао — Кот-д'Ивуар | Группа E
  • 23:00 | Эквадор — Германия | Группа E

25 июня

  • 02:00 | Япония — Швеция | Группа F
  • 02:00 | Тунис — Нидерланды | Группа F
  • 05:00 | Турция — США | Группа D
  • 05:00 | Парагвай — Австралия | Группа D
  • 22:00 | Норвегия — Франция | Группа I
  • 22:00 | Сенегал — Ирак | Группа I

27 июня

  • 03:00 | Кабо-Верде — Саудовская Аравия | Группа H
  • 03:00 | Уругвай — Испания | Группа H
  • 06:00 | Египет — Иран | Группа G
  • 06:00 | Новая Зеландия — Бельгия | Группа G

28 июня

  • 00:00 | Панама — Англия | Группа L
  • 00:00 | Хорватия — Гана | Группа L
  • 02:30 | Колумбия — Португалия | Группа K
  • 02:30 | ДР Конго — Узбекистан | Группа K
  • 05:00 | Алжир — Австрия | Группа J
  • 05:00 | Иордания — Аргентина | Группа J

Плей-офф

1/16 финала

  • 29 июня, 20:00 | 1C — 2F
  • 29 июня, 23:30 1E — 3ABCDF
  • 30 июня, 04:00 | 1F — 2C
  • 30 июня, 20:00 | 2E — 2I
  • 1 июня, 00:00 | 1I — 3CDFGH
  • 1 июня, 04:00 | 1A — 3CEFHI
  • 1 июня, 19:00 | 1L — 3EHIJK
  • 1 июня, 23:00 | 1G — 3AEHIJ
  • 2 июня, 03:00 | 1D — 3BEFIJ
  • 2 июня, 22:00 | 1H — 2J
  • 3 июня, 02:00 | 2K — 2L
  • 3 июня, 06:00 | 1B — 3EFGIJ
  • 3 июня, 21:00 | 2D — 2G
  • 4 июня, 01:00 | 1J — 2H
  • 4 июня, 04:30 | 1K — 3DEIJL

1/8 финала

  • 4 июня, 20:00 | участники определятся позже
  • 5 июня, 00:00 | участники определятся позже
  • 5 июня, 23:00 | участники определятся позже
  • 6 июня, 03:00 | участники определятся позже
  • 6 июня, 22:00 | участники определятся позже
  • 7 июня, 03:00 | участники определятся позже
  • 7 июня, 19:00 | участники определятся позже
  • 7 июня, 23:00 | участники определятся позже

Четвертьфиналы

  • 9 июня, 23:00 | участники определятся позже
  • 10 июня, 22:00 | участники определятся позже
  • 12 июня, 00:00 | участники определятся позже
  • 12 июня, 04:00 | участники определятся позже

Полуфиналы

  • 14 июня, 22:00 | участники определятся позже
  • 15 июня, 22:00 | участники определятся позже

Финал

  • 19 июня, 00:00 | проигравшие в полуфиналах
  • 19 июня, 22:00 | победители полуфиналов

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в новом формате с 48 командами вместо 32. Добавим, что суперкомпьютер перед стартом турнира назвал вероятного победителя Мундиаля.

Теги:
#Футбол #ЧМ-2026