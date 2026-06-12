Миру грозят торнадо и жара: затронет ли "Эль-Ниньо" Киев и Одессу

Метеоролог объяснила, чего ожидать летом

Климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые формируются в Тихом океане, активно влияют на температуру воздуха в ряде регионов мира. Однако они не должны сказаться на погодных условиях в Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, последствия этих явлений могут прослеживаться в атмосферных процессах на высоте около 5 километров.

Несмотря на обсуждения возможного влияния на погоду в Восточной Европе, включая Киев, Карпаты и Одессу, в июне, июле и августе данный климатический феномен никак не затронет нашу страну.

"Потому что Эль-Ниньо сейчас очень активно поднимает температуру (воздуха, — ред). И европейские и американские ученые ожидают, что это будут самые высокие значения. Но я думаю, что территория Украины не подвержена атмосферным процессам. Реакция в основном на побережье Тихого океана. По берегу американского континента может быть", — подытожила метеоролог.

Вазира Мартазинова

Эль-Ниньо

Несколько веков назад рыбаки у побережья Перу замечали странную вещь: в конце декабря вода в океане становилась теплее. Рыба исчезала, а штормы участились. Рыбаки назвали это явление "El Niño" — от испанского "мальчик", потому что оно возникало как раз на Рождество.

Суть процесса проста: нагретая вода Тихого океана активно испаряется и насыщает атмосферу колоссальным количеством энергии. Это изменяет глобальную циркуляцию воздушных масс и вместе с ней погоду на всей планете.

Больше всего достается Центральной и Южной Америке: там аномалия провоцирует мощные ливни, торнадо и масштабные разрушения. Но последствия испытывают и Африка, и Азия, и Австралия, и Европа.

Наибольший вклад в изучение этого явления вносит NOAA : ученые зафиксировали, что количество наводнений в мире с каждым циклом Эль-Ниньо растет даже по сравнению с мощными аномалиями 1982-1983 и 1997-1998 годов. Воды Тихого океана нагреваются ускоренными темпами – и это изменяет правила игры.

Эль-Ниньо. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Ла-Нинья

Ла-Нинья океаническое и атмосферное явление, которое является более холодным аналогом Эль-Ниньо. Название Ла-Нинья на испанском языке означает "девочка" (по аналогии с El Niño — "мальчик"). В прошлом явление также называли анти-эль-Ниньо и El Viejo, что означает "старик".

Это сложное погодное явление, которое возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана. Происходит, когда сильные ветры переносят теплую воду по поверхности океана в сторону от Южной Америки по Тихому океану в сторону Индонезии. По мере того, как эта теплая вода движется на запад, холодная вода из морских глубин поднимается на поверхность около Южной Америки.

Волны тропической нестабильности, видимые на картах температуры поверхности моря и показывающие язык более холодной воды, часто присутствуют во время нейтральных условий или условия Ла-Нинья.

Ла-Нинья. Коллаж: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что метеоролог раскрыла секрет победы над ливнями в Чернобыле. Катастрофа могла быть масштабнее.