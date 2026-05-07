В Харькове поймали "гиганта" из Красной книги весом около 10 кг: рыба поражает размерами (фото)

Человек показал рыбу и выпустил в воду

В Харькове рыбак вытащил из водоема необычайно большую рыбу. Она сразу привлекла внимание своими размерами и видом.

Видео с уловом весом 10 килограммов опубликовали на одном из местных Telegram-каналов. На кадрах мужчина показал рыбу во всей ее величине, продемонстрировав длинное тело и характерную форму осетра.

После этого рыбак отпустил рыбу обратно в воду.

Что это за рыба

Осетры считаются одним из древнейших родов современных рыб. Они обитают в реках и морях Европы, Азии и Северной Америки. Взрослые особи могут достигать от одного до пяти метров в длину, а большинство видов обитает в умеренном поясе Северного полушария.

Эти рыбы ведут донный образ жизни. Благодаря острой морде осетры раскапывают ил на дне водоемов, а чувствительными усиками находят пищу — моллюсков, раков и мелкую рыбу. Из-за отсутствия зубов они не могут охотиться на крупную добычу.

Осетры также считаются ценными пищевыми рыбами. В прошлые века блюда из осетра были популярны и в казацкой кухне, и его часто называют "королевской" или "царской" рыбой из-за высокой пищевой ценности, деликатесного вкуса мяса и ценной черной икры. В то же время часть видов осетровых занесена в Красный список МСОП и другие природоохранные документы.

Кроме того, с 2009 года все виды осетровых Украины занесены в Красную книгу Украины.

