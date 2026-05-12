Може важити 12 кг: На Полтавщині спіймали величезного дзеркального коропа (фото)

Такий улов трапляється не щодня

У селі Івашки на Полтавщині під час риболовних змагань рибалка спіймав дзеркального коропа. Він попався на звичайну кукурудзу.

Відео з уловом з’явилося у Facebook. Точну вагу трофея автор ролика не вказав, однак, за оцінками, риба могла важити приблизно 10-12 кілограмів.

На записі чути, що коропа вдалося спіймати на кукурудзу — одну з найпопулярніших наживок для цього виду. Ймовірно, після зйомки рибу відпустили назад у водойму, оскільки у підписі на відео зазначено, що улов відбувся під час змагань.

Що це за риба

Дзеркальний короп (Cyprinus carpio) є селекційною формою звичайного коропа. Його головна особливість — велика, блискуча луска, яка розташована нерівномірно, часто лише вздовж спини або окремими ділянками, через що риба виглядає "дзеркальною". Тіло у нього масивне, золотисто-бронзового відтінку, а розміри можуть перевищувати один метр у довжину.

У природі дзеркальні коропи мешкають у ставках, озерах і повільних річках, є всеїдними, але надають перевагу рослинній їжі. Рибалки відзначають, що особливо активно цей вид клює восени, а серед найефективніших наживок — кукурудза, мамалига та бойли.

