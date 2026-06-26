Почва белеет, а урожай гибнет? Посадите эти 10 растений-спасателей

На вашем участке засоленный грунт и почти ничего не растет? Есть выход: на помощь придут "зеленые опреснители", которые вбирают в себя лишнюю соль

Засоленные грунты не редкость для Украины. В засушливых регионах из-за близости минерализованных вод происходит одновременное испарение влаги и засоление почвы, бороться с которым весьма проблематично. Второй причиной засоления земли является неправильная деятельность человека, будь то злоупотребление удобрениями или промышленная активность.

В любом случае что делать простому дачнику, чей участок часто покрывается белым солевым налетом, а фрукты-овощи почти не растут, имея угнетенный болезненный вид? Самый доступный способ регенерации почвы, это посев растений, которые способны вытягивать лишнюю соль .

Что делать, если земля засолена, какие растения опреснители посадить. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Фитоопреснение предполагает, что определенные культуры используются для извлечения излишка солей из земли с последующим удалением растительных остатков. То есть растение сначала переносит соль в свою наземную часть, а вы в конце сезона его убираете.

Ячмень (Hordeum vulgare) Овес (Avena sativa) Лебеда (Chenopodium quinoa) Люцерна (Medicago sativa) Сафлор (Carthamus tinctorius) Соя (Glycine max) Клевер желтый (Trifolium aureum) Сахарная свекла (Beta vulgaris) Солянка (Atriplex spp.), более распространенное название "перекати-поле". Саликорния (Salicornia spp.) или солерос.

Важно: борьба с высокой засоленностью грунта должна иметь комплексный характер. Кроме растений-опреснителей целесообразно использовать мульчу, чтобы уменьшить испарения, сажать по периметру участка крупные деревья (они своими корнями не дадут минерализованной воде подниматься ближе к поверхности), а также облагораживать почву с помощью гуматовых добавок и галофильных бактерий.

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