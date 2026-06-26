Ґрунт біліє, а врожай гине? Посадіть ці 10 рослин-рятувальників

На вашій ділянці засолений ґрунт і майже нічого не росте? Є вихід: на допомогу прийдуть "зелені опріснювачі", які вбирають у себе зайву сіль

Засолені ґрунти не рідкість для України. У посушливих регіонах через близькість мінералізованих вод відбувається одночасне випаровування вологи та засолення ґрунту, боротися з яким дуже проблематично. Другою причиною засолення землі є неправильна діяльність людини, чи то зловживання добривами, чи промислова активність.

У будь-якому разі, що робити простому дачнику, чия ділянка часто покривається білим сольовим нальотом, а фрукти-овочі майже не ростуть, маючи пригнічений болісний вигляд? Найдоступніший спосіб регенерації ґрунту це посів рослин, які здатні витягувати зайву сіль .

Що робити, якщо земля засолена, які рослини опріснювачі посадити. Інфографіка підготовлена за допомогою ШІ

Фітоопріснення передбачає, що певні культури використовуються для вилучення надлишку солей із землі з подальшим видаленням рослинних залишків. Тобто рослина спочатку переносить сіль у свою наземну частину, а ви наприкінці сезону її забираєте.

Ячмінь (Hordeum vulgare) Овес (Avena sativa) Лобода (Chenopodium quinoa) Люцерна (Medicago sativa) Сафлор (Carthamus tinctorius) Соя (Glycine max) Конюшина жовта (Trifolium aureum) Цукровий буряк (Beta vulgaris) Солянка (Atriplex spp.), найпоширеніша назва "перекоти-поле". Салікорнія (Salicornia spp.) або солерос.

Важливо: боротьба із високою засоленістю ґрунту повинна мати комплексний характер. Крім рослин-опріснювачів доцільно використовувати мульчу, щоб зменшити випаровування, садити по периметру ділянки великі дерева (вони своїм корінням не дадуть мінералізованій воді підніматися ближче до поверхні), а також облагороджувати ґрунт за допомогою гуматових добавок і галофільних бактерій.

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