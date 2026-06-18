Враг растений №1: как американцы борются с паутинным клещом

Заметили паутину на нижней стороне листьев томата или даже на комнатных растениях? Это распространённый вредитель, но с ним можна справиться

Паутинные клещи повреждают растения, высасывая полезные вещества из растительных клеток. Эти вредители поражают большинство культур, будь то помидоры, салат, горох, фасоль, огурцы, кабачки, зимняя тыква, клубника, ежевика и фруктовые деревья. Они также могут атаковать комнатные растения, если для этого созданы благоприятные условия.

Особенно серьезной проблемой они могут стать в теплице и в квартирах, где отсутствуют естественные хищники и условия благоприятны. Американский журнал Almanac рассказывает, как бороться с этими вредителями.

Паутинные клещи на комнатных растениях

Если ваше комнатное растение сильно повреждено, лучше всего убрать его и изолировать, прежде чем предпринимать описанные ниже действия.

Паутинный клещ на комнатных растениях выглядит так. Фото: wikipedia.org

Паутинных клещей на комнатных растениях часто можно смыть водой. Если ваше растение небольшого размера, отнесите его к раковине или ванне и используйте распылитель, чтобы тщательно промыть нижнюю сторону растения. Не бойтесь. Просто смойте их водой. Можно слегка потереть листья во время распыления, чтобы помочь клещам отделиться.

Тщательно обработайте все растения инсектицидом, следуя инструкциям на этикетке, но особенно тщательно увлажните нижнюю сторону листьев. Для окончательного уничтожения клещей может потребоваться от трех до четырех обработок с интервалом в один-два дня.

Паутинный клещ на садовых растениях

Паутинного клеща в саду часто можно уничтожить с помощью садового шланга. Мощный напор воды собьет многих из них, но необходимо опрыскивать нижнюю сторону листьев. Не используйте слишком сильный напор воды, чтобы не повредить растения.

Потом пустите в дело инсектициды — на рынке большой выбор препаратов по борьбе с вредными насекомыми. Следуйте инструкции и тщательно обработайте свои растения в саду.

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