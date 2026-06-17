Не выбрасывайте скошенную траву! 3 способа превратить отходы в бесплатное удобрение

Эти отходы богаты питательными веществами и могут подкормить ваш сад

После стрижки газона возникает соблазн собрать скошенную траву в мешки и выбросить их на обочину. Но эта трава богата питательными веществами, которые ваш газон может использовать. Вместо того чтобы выбрасывать ее как отходы, подумайте о том, чтобы использовать ее повторно и вернуть в свой сад.

Скошенная трава содержит ценные питательные вещества, многие из которых, кстати, содержатся в коммерческих удобрениях, включая азот, фосфор и калий. Поэтому, если не убирать её, это может улучшить здоровье почвы, уменьшить количество отходов и даже сэкономить вам деньги (и время!).

Важно: если ваш газон был обработан гербицидами или содержит значительное количество сорняков, будьте осторожны с тем, куда вы используете скошенную траву. Остатки гербицидов иногда могут поражать садовые растения , уничтожать полезные организмы в компосте и распространять семена сорняков на новые участки.

Что делать со скошенной травой. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Почему скошенная трава полезна

Свежескошенная трава примерно на 80-90 процентов состоит из воды и быстро разлагается. В процессе разложения она высвобождает питательные вещества обратно в почву, помогая естественным образом питать ваш газон и сад. Но это не единственное преимущество. Вот еще несколько плюсов использования обрезков травы на собственном участке:

Улучшается структура почвы и влагоудержание.

Снижается потребность в покупных удобрениях.

Добавляются органические вещества в садовые грядки.

Уменьшается количество отходов на свалках.

Вариант 1: Оставить траву на газоне

Самый простой вариант — просто оставить скошенную траву там, где она упала после кошения. Этот метод, часто называемый круговоротом скошенной травы, позволяет скошенной траве разлагаться и возвращать питательные вещества непосредственно в почву. Трава быстро разлагается и может обеспечить значительную часть потребности вашего газона в азоте в течение всего вегетационного периода.

Вариант 2: Использовать в качестве мульчи

Скошенная трава отлично подходит в качестве мульчи для овощных грядок, клумб и вокруг кустарников. Для улучшения состояния растений, положите вокруг них слой толщиной 2,5-5 см. Так будут подавляться сорняки, почва будет насыщаться питательными веществами, сохранять влагу и не перегреваться.

Вариант 3: Компост

Скошенная трава является ценным "зеленым" материалом для компоста, поскольку она богата азотом. Для получения качественного компоста смешайте скошенную траву с "коричневыми" материалами, такими как сухие листья, солома, измельченная газета и маленькие веточки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой картон строго запрещено использовать как мульчу на грядках.