Трамп может быть нежным: стало известно, как президент США обращается к сыну

Трогательный момент из жизни политика попал в новую книгу

В новой документальной книге о президентстве Дональда Трампа раскрыли неожиданную деталь его отношений с младшим сыном Бэрроном. Как выяснилось, 80-летний глава США называет наследника одним ласковым прозвищем.

Об этом говорится в книге "Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа", авторами которой стали журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Суон. Как передает The Independent, в книге описан эпизод, когда Бэррон Трамп встревоженно позвонил отцу после известия о смертельном ранении консервативного активиста Чарли Кирка.

По данным авторов, на тот момент 19-летний Бэррон якобы первым сообщил президенту о произошедшем. Молодой человек опасался, что после нападения его отец также может оказаться под угрозой, продолжая выступать перед многотысячной аудиторией. Чтобы успокоить сына, тот ответил: "Успокойся, милый, успокойся" ("Calm down, honey, calm down").

Трамп с женой Меланией и сыном Бэрроном. Фото: Getty Images

Английское обращение honey дословно переводится как "мед", однако в разговорной речи используется как ласковое обращение к близкому человеку. В зависимости от контекста его можно перевести как "милый", "дорогой", "родной". В случае разговора Трампа с сыном наиболее естественным переводом считается "милый" или "дорогой сын".

Сейчас Бэррону 20 лет. В 2024 году он окончил престижную Oxbridge Academy во Флориде и поступил в Школу бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. Кроме учебы, сын президента активно занимается бизнесом. В начале 2025 года он запустил собственный бренд энергетических напитков Sollos, а ранее вместе со старшими братьями стал соучредителем криптовалютной компании World Liberty Financial. По оценке Forbes, к концу 2025 года его состояние достигло 150 миллионов долларов.