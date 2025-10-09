Владеет $150 миллионами и "прячет" миллиарды. На чем зарабатывает 19-летний сын Трампа и как он сейчас выглядит

Самый младший из детей президента США строит свою империю

Состояние Бэррона Трампа, единственного общего сына Дональда и Мелании Трамп, оценивается в 150 миллионов долларов. Парень на протяжении своих 19 лет ведет привилегированный образ жизни, а его высокий рост (193 см) нередко становится темой шуток американцев в сети.

Что нужно знать:

Бэррон Трамп к 19 годам накопил состояние около 150 миллионов долларов

Молодой Трамп, предпочитающий непубличность, владеет долей в семейном криптопроекте

Наследник семьи Трампов готовится к карьере в финансах и технологиях

Бэррон появился на свет 20 марта 2006 года в Нью-Йорке. Для Трампа беременность Меланией сыном была полным сюрпризом, однако со временем мальчик стал любимчиком "короля недвижимости". В свои 19 лет Бэррон находится в центре внимания прессы — из-за предполагаемого состояния в 150 миллионов долларов, пишет Firstpost.

Как Бэррон Трамп заработал свое богатство

Фото: Getty Images

Младший сын нынешнего президента почти не появляется на публике, предпочитая закрытый образ жизни, однако это не помешало ему, согласно отчету Forbes, построить собственную империю. Сегодня Бэррон активно участвует в развитии World Liberty Financial — быстро растущего криптопроекта, который семья Трампов запустила в конце 2024 года. Самому младшему ребенку бизнесмена принадлежит около 10% компании.

По информации издания, ликвидные активы Бэррона оцениваются примерно в 150 миллионов долларов, однако это лишь часть его состояния. По данным источников, он также владеет заблокированными токенами на миллиарды долларов, которые после уплаты налогов, и став доступными, могут принести ему дополнительно около 525 миллионов.

Вот как сейчас выглядит Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

Растущее состояние семьи Трампа

Состояние же Трампа-старшего достигло 7,3 млрд долларов. За год оно увеличилось более чем на 3 млрд — главным образом благодаря стремительному росту криптовалютных проектов и расширению международных лицензионных сделок. Сразу за ним следует его зять Джаред Кушнер — муж дочери президента США Иванки Трамп, старшие сыновья Дональд-младший и Эрик Трамп, Иванка Трамп и Мелания.

Семья Трампа - одна из самых богатых в США. Фото: Getty Images

Что ждет Бэррона Трампа дальше

19-летний парень провел лето "во встречах с партнерами, разрабатывая технологические проекты и заключая сделки". Другой источник, близкий к семье, описал его как "предприимчивого, умного и не стесняющегося строить собственную карьеру".

В 2017 году младший сын президента переехал в Вашингтон (округ Колумбия). В 2018 году Мелания Трамп пересмотрела условия брачного контракта, чтобы закрепить за Бэрроном право наследования и участие в семейном бизнесе. Сейчас Бэррон получает высшее образование в Школе бизнеса имени Леонарда Стерна при Нью-Йоркском университете. Его учебная программа сосредоточена на финансах, менеджменте и предпринимательстве.

Фото: Getty Images

Напомним, что в сентябре Дональд и Мелания Трамп публично поругались. Неловкий разговор между супругами попал на видео.