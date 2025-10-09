Владеет $150 миллионами и "прячет" миллиарды. На чем зарабатывает 19-летний сын Трампа и как он сейчас выглядит
-
-
Самый младший из детей президента США строит свою империю
Состояние Бэррона Трампа, единственного общего сына Дональда и Мелании Трамп, оценивается в 150 миллионов долларов. Парень на протяжении своих 19 лет ведет привилегированный образ жизни, а его высокий рост (193 см) нередко становится темой шуток американцев в сети.
Что нужно знать:
- Бэррон Трамп к 19 годам накопил состояние около 150 миллионов долларов
- Молодой Трамп, предпочитающий непубличность, владеет долей в семейном криптопроекте
- Наследник семьи Трампов готовится к карьере в финансах и технологиях
Бэррон появился на свет 20 марта 2006 года в Нью-Йорке. Для Трампа беременность Меланией сыном была полным сюрпризом, однако со временем мальчик стал любимчиком "короля недвижимости". В свои 19 лет Бэррон находится в центре внимания прессы — из-за предполагаемого состояния в 150 миллионов долларов, пишет Firstpost.
Как Бэррон Трамп заработал свое богатство
Младший сын нынешнего президента почти не появляется на публике, предпочитая закрытый образ жизни, однако это не помешало ему, согласно отчету Forbes, построить собственную империю. Сегодня Бэррон активно участвует в развитии World Liberty Financial — быстро растущего криптопроекта, который семья Трампов запустила в конце 2024 года. Самому младшему ребенку бизнесмена принадлежит около 10% компании.
По информации издания, ликвидные активы Бэррона оцениваются примерно в 150 миллионов долларов, однако это лишь часть его состояния. По данным источников, он также владеет заблокированными токенами на миллиарды долларов, которые после уплаты налогов, и став доступными, могут принести ему дополнительно около 525 миллионов.
Растущее состояние семьи Трампа
Состояние же Трампа-старшего достигло 7,3 млрд долларов. За год оно увеличилось более чем на 3 млрд — главным образом благодаря стремительному росту криптовалютных проектов и расширению международных лицензионных сделок. Сразу за ним следует его зять Джаред Кушнер — муж дочери президента США Иванки Трамп, старшие сыновья Дональд-младший и Эрик Трамп, Иванка Трамп и Мелания.
Что ждет Бэррона Трампа дальше
19-летний парень провел лето "во встречах с партнерами, разрабатывая технологические проекты и заключая сделки". Другой источник, близкий к семье, описал его как "предприимчивого, умного и не стесняющегося строить собственную карьеру".
В 2017 году младший сын президента переехал в Вашингтон (округ Колумбия). В 2018 году Мелания Трамп пересмотрела условия брачного контракта, чтобы закрепить за Бэрроном право наследования и участие в семейном бизнесе. Сейчас Бэррон получает высшее образование в Школе бизнеса имени Леонарда Стерна при Нью-Йоркском университете. Его учебная программа сосредоточена на финансах, менеджменте и предпринимательстве.
