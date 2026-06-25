Трамп може бути ніжним: стало відомо, як президент США звертається до сина

Зворушливий момент із життя політика потрапив до нової книги

У новій документальній книзі про президентство Дональда Трампа розкрили несподівану деталь його стосунків із молодшим сином Берроном. Як з’ясувалося, 80-річний глава США називає спадкоємця одним лагідним прізвиськом.

Про це йдеться у книзі "Зміна режиму: Усередині імперського президентства Дональда Трампа", авторами якої стали журналісти The New York Times Меггі Хаберман та Джонатан Суон. Як передає The Independent, у книзі описано епізод, коли Беррон Трамп стривожено зателефонував батькові після звістки про смертельне поранення консервативного активіста Чарлі Кірка.

За даними авторів, на той момент 19-річний Беррон нібито першим повідомив президента про подію. Молодий чоловік побоювався, що після нападу його батько може опинитися під загрозою, продовжуючи виступати перед багатотисячною аудиторією. Щоб заспокоїти сина, той відповів: "Заспокойся, любий, заспокойся" ("Calm down, honey, calm down").

Трамп із дружиною Меланією і сином Берроном. Фото: Getty Images

Англійське звернення honey дослівно перекладається як "мед", однак у розмовній мові використовується як ласкаве звернення до близької людини. Залежно від контексту його можна перекласти як "милий", "дорогий", "рідний". У випадку розмови Трампа із сином найбільш природним перекладом вважається "милий" або "дорогий син".

Нині Беррону 20 років. У 2024 році він закінчив престижну Oxbridge Academy у Флориді та вступив до Школи бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету. Окрім навчання, син президента активно займається бізнесом. На початку 2025 року він запустив власний бренд енергетичних напоїв Sollos, а раніше разом зі старшими братами став співзасновником криптовалютної компанії World Liberty Financial. За оцінкою Forbes, до кінця 2025 року його статки досягли 150 мільйонів доларів.