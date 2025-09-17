Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон признал преступление в переписке с соседом и друзьями, сообщив детали об оружии и мотиве.

Американский активист и второй президент США Дональд Трамп Чарли Кирк был убит во время выступления в штате Юта. Правоохранители задержали по подозрению в этом преступлении 22-летнего Тайлера Робинсона. О его возможной причастности к убийству сообщил отец.

При этом обвиняемый признался не раз в стрельбе. Как сообщает BBC, прокурор рассказал, что Робинсон оставил под клавиатурой записку для своего соседа по комнате, с которой подозреваемый находился в романтических отношениях. Речь идет, что в записке было написано: "У меня была возможность уничтожить Чарли Кирка, и я ею воспользуюсь".

Найти записку Робинсон якобы сам попросил соседа, написав в чат где она. Он признавал, что действительно совершил нападение на Чарли Кирка, рассказывал о тайнике для винтовки и волновался о доказательствах.

Я все еще в порядке, моя любовь, но еще немного задержусь в Ореме. В скором времени я смогу вернуться домой, но мне еще нужно забрать свою винтовку. Честно говоря, я надеялся сохранить это в тайне до самой смерти. Мне жаль, что втянул тебя в это. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве в переписке с соседом

В переписке упоминается, что он оставлял оружие скрытым и заботился об отпечатках пальцев. Сосед предостерег его не разглашать информацию, Робинсон соглашался. Он также прямо признался в преступлении и сообщил, почему это сделал.

У меня было достаточно его ненависти. Некоторые виды ненависти нельзя преодолеть переговорами. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве в переписке с соседом

Тайлер Робинсон на первом судебном заседании присутствовал дистанционно

The Post также сообщает, что кроме соседа, Тайлер писал друзьям в онлайн-чате Discord примерно за два часа перед тем, как сдаться правоохранительным органам. Сообщение было отправлено из аккаунта Робинсона небольшой частной группе, в нем он говорит, что жалеет.

Эй, ребята, у меня для вас всех плохие новости. Это был я вчера в Университете UVU. Мне жаль всего это Сообщение, вероятно, Тайлера в онлайн-чате

Что известно об убийстве Чарли Кирка

10 сентября 2025 года на мероприятии The American Comeback Tour в городе Орем, штат Юта, во время выступления консервативного активиста Чарли Кирка, он был смертельно ранен выстрелом в шею. Нападение произошло на кампусе Utah Valley University, когда Кирк отвечал на вопросы о массовых стрельбах в США. Его последними словами были: "Counting or not counting gang violence?" ("Считать или не считать бандитское насилие?").

Убитый политик Чарли Кирк

Через 33 часа арестовали Тайлера Робинсона. Известно, что он жил с трансгендерным партнером. В настоящее время его содержат под стражей без права внесения залога. В общей сложности ему инкриминируют семь обвинений, кроме убийства это применение огнестрельного оружия, влияния на свидетелей, препятствования правосудию и т.д. Робинсон виновным себя не признавал. Однако пока против него выдвигаются веские доказательства, в частности ДНК подозреваемого был найден на спусковом крючке винтовки. Отметим, убитый Чарли Кирк имел крайние консервативные взгляды, в частности, был настроен против трансгендерных лиц, однополых браков и абортов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Чарли Кирк также яро выступал против помощи Украине. Он заявлял, что президент Украины не хочет заканчивать войну.