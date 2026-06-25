В Украине завелся опасный и агрессивный комар: почему его не берут фумигаторы и где он обитает

Новый паразит отличается своей настырностью

Агрессивный и опасный тигровый комар засел в украинском Причерноморье на протяжении последних нескольких лет. От такого "зверя" так просто не отмахнешься, как от его собратьев, а стандартные методы защиты на него работают слабо.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.

Эксперт объяснил, что ставить фумигаторы на ночь против тигрового комара — неэффективно. Дело в том, что этот паразит отличается от привычных для нас комаров часами своей активности: он может охотиться даже днем, а чаще всего кусает в сумерках и утром.

Тигровый комар

"А мы когда фумигаторы включаем? Когда приходим домой, уже вечером. То есть насекомое атакует нас в то время, когда прибор обычно выключен. К тому же в профильной литературе пишут, что этот вид имеет большую резистентность к инсектицидам, чем другие комары. Но это пока неточные данные", — рассказал Шпарик.

К тому же тигровый комар отличается своей настырностью и жалит даже тогда, когда обычные комары улетают от страха.

"Он когда кусает, то не будет взлетать от взмаха руки. Вы просто его убьете. Другие комары, если вы их даже не видите, могут взлететь просто от того, что вы двигаетесь. А тот будет целенаправленно кусать", — пояснил энтомолог.

Шпарик, ссылаясь на исследования, проведенные в разных регионах Украины, также подчеркнул, что чаще всего сейчас этот вид фиксируют в Причерноморье и у Азовского моря.

Стоит отметить, что ранее энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим рассказывал "Телеграфу", что тигровый комар может быть переносчиком опасных болезней, включая лихорадку Западного Нила

Подробнее об этом: "В Украине появился новый опасный вид комаров. Его укус может вызвать паралич (фото)".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине чуть ли не каждый день обнаруживают крупных жутких пауков.