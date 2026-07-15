Шлепанцы будут как новые: как легко почистить любимую летнюю обувь

Лайфхак также помогает устранить неприятные запахи

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Шлепки являются одним из самых комфортных видов обуви во время летней жары, особенно когда речь идет о пляже. Однако уход за ними — та еще морока. К счастью, в каждом доме всегда есть средство, с помощью которого можно быстро и легко вернуть паре первозданный вид.

Об этом пишет Flojos. Этим средством является обычная пищевая сода. Она обладает бесчисленными преимуществами и применениями. Она полезна не только для приготовления пищи (как следует из названия), но также может использоваться и в чистящих целях.

Как почистить шлепки с помощью соды:

налейте в ванну или ведро теплую (не горячую!) воду;

поместите шлепанцы или сандалии внутрь и оставьте замачиваться примерно на 5 минут;

добавьте несколько щепоток пищевой соды, перемешайте и оставьте еще на 5 минут;

возьмите старую зубную щетку и тщательно почистите шлепанцы по всей поверхности. Обязательно очистите подошву, область вокруг пальцев и особенно верхнюю часть, чтобы удалить грязь;

после чистки оставьте обувь замачиваться в растворе пищевой соды еще на 5 минут, затем вымойте.

"Дополнительным преимуществом использования пищевой соды является то, что она помогает устранить неприятный запах с подошв шлепанцев", — отмечается в материале.

Чистка шлепанцев с помощью соды. Сгенерировано ИИ

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вернуть белый цвет любимой обуви.