Шлепанцы будут как новые: как легко почистить любимую летнюю обувь
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Лайфхак также помогает устранить неприятные запахи
Шлепки являются одним из самых комфортных видов обуви во время летней жары, особенно когда речь идет о пляже. Однако уход за ними — та еще морока. К счастью, в каждом доме всегда есть средство, с помощью которого можно быстро и легко вернуть паре первозданный вид.
Об этом пишет Flojos. Этим средством является обычная пищевая сода. Она обладает бесчисленными преимуществами и применениями. Она полезна не только для приготовления пищи (как следует из названия), но также может использоваться и в чистящих целях.
Как почистить шлепки с помощью соды:
- налейте в ванну или ведро теплую (не горячую!) воду;
- поместите шлепанцы или сандалии внутрь и оставьте замачиваться примерно на 5 минут;
- добавьте несколько щепоток пищевой соды, перемешайте и оставьте еще на 5 минут;
- возьмите старую зубную щетку и тщательно почистите шлепанцы по всей поверхности. Обязательно очистите подошву, область вокруг пальцев и особенно верхнюю часть, чтобы удалить грязь;
- после чистки оставьте обувь замачиваться в растворе пищевой соды еще на 5 минут, затем вымойте.
"Дополнительным преимуществом использования пищевой соды является то, что она помогает устранить неприятный запах с подошв шлепанцев", — отмечается в материале.
Напомним, ранее мы писали о том, как легко вернуть белый цвет любимой обуви.