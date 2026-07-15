Шльопанці будуть як нові: як легко почистити улюблене літнє взуття

Лайфхак також допомагає усунути неприємні запахи

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Шльопанці є одним з найкомфортніших видів взуття під час літньої спеки, особливо коли йдеться про пляж. Проте догляд за ними — та ще й морока. На щастя, у кожній оселі завжди є засіб, за допомогою якого можна швидко та легко повернути парі первозданний вигляд.

Про це пише Flojos. Цим засобом є звичайна харчова сода. Вона володіє незліченними перевагами та застосуваннями. Вона має незліченні переваги: корисна не лише в кулінарії, а й чудово справляється зі складними забрудненнями.

Як почистити шльопанці за допомогою соди:

налийте у ванну чи відро теплу (не гарячу!) воду;

помістіть шльопанці або сандалії всередину і залиште замочуватися приблизно на 5 хвилин;

додайте кілька щіпок харчової соди, перемішайте і залиште ще на 5 хвилин;

візьміть стару зубну щітку і ретельно почистіть шльопанці по всій поверхні. Обов’язково очистіть підошву, область навколо пальців і особливо верхню частину, щоб видалити бруд;

після чищення залиште взуття замочуватись у розчині харчової соди ще на 5 хвилин, потім вимийте.

"Додатковою перевагою використання харчової соди є те, що вона допомагає усунути неприємний запах з підошви шльопанців", — наголошується в матеріалі.

Чищення шльопанців за допомогою соди. Згенеровано ІІ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко повернути білий колір улюбленого взуття.