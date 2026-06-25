Забудьте о ножах - кожура отлетит сама: как легко и быстро почистить молодую картошку (видео)

Главным условием для того, чтобы способ сработал, является свежесть продукта

Быстро очистить молодой картофель можно благодаря ингредиенту, который есть на каждой кухне. Всего за несколько движений кожура овоща отвалится сама.

О лайфхаке рассказала пользовательница соцсети Threads под ником natalia_k.26. Она отметила, что главным условием для того, чтобы способ сработал, является свежесть картошки — она должна быть свежевскопанная.

Как почистить молодой картофель за пару минут:

Хорошо промыть картошку от земли под водой.

Сложить в кастрюлю и добавить горсть крупной соли.

Накрыть кастрюлю крышкой и активно потрясти в течение 1-2 минут.

Промыть водой.

После всех этих действий большая часть кожуры отвалится сама, а та, которая останется, легко очистится даже ногтем.

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Также "Телеграф" писал о том, что распространенный лайфхак добавлять подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны не слипались, бесполезен. В этом случае масло просто плавает на поверхности воды и никак не взаимодействует с пастой.