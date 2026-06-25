Забудьте о ножах - кожура отлетит сама: как легко и быстро почистить молодую картошку (видео)
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Главным условием для того, чтобы способ сработал, является свежесть продукта
Быстро очистить молодой картофель можно благодаря ингредиенту, который есть на каждой кухне. Всего за несколько движений кожура овоща отвалится сама.
О лайфхаке рассказала пользовательница соцсети Threads под ником natalia_k.26. Она отметила, что главным условием для того, чтобы способ сработал, является свежесть картошки — она должна быть свежевскопанная.
Как почистить молодой картофель за пару минут:
- Хорошо промыть картошку от земли под водой.
- Сложить в кастрюлю и добавить горсть крупной соли.
- Накрыть кастрюлю крышкой и активно потрясти в течение 1-2 минут.
- Промыть водой.
После всех этих действий большая часть кожуры отвалится сама, а та, которая останется, легко очистится даже ногтем.
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