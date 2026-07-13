Пятна исчезнут на глазах: как легко вернуть белый цвет любимой обуви

Эти способы следует попробовать

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Белые кроссовки быстро теряют свой аккуратный вид из-за пыли, пятен и ежедневного использования. С помощью простых средств, которые часто дома, можно освежить обувь и вернуть ему чистоту.

Прежде всего, эксперты из "Nike" советуют регулярно очищать кроссовки, чтобы грязь не въедалась в материал. Если обувь уже сильно запачкалась, помогут несколько домашних методов.

5 домашних способов

Мягкое средство для стирки

Теплая вода с небольшим количеством моющего средства поможет убрать ежедневные пятна. Достаточно протереть кроссовки щеткой или тканью, затем вытереть остатки мыла.

Сода и перекись водорода

Смесь соды и 3% перекиси водорода помогает вернуть белый цвет тканевым кроссовкам. Пасту наносят на пятна, оставляют на 30 минут и очищают.

Отбеливатель

Для текстильной обуви можно использовать разбавленный отбеливатель, но его не следует наносить на кожу или замшу. После очищения обуви нужно хорошо промыть.

Туалетная бумага

Туалетная бумага может также помочь в борьбе с устойчивыми пятнами. Влажные кусочки бумаги накладывают на поверхность кроссовок и оставляют примерно на 12 часов. После высыхания бумагу снимают, а вместе с ней часть загрязнений может отойти из материала.

Лимонный сок и солнце

Лимонный сок с водой наносят на загрязненные места и оставляют обувь на солнце. После этого кроссовки промывают и сушат. Такой метод поможет осветить отдельные загрязненные участки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как без спреев и химии легко убрать неприятный запах из кроссовок.