Желтые пятна от пота исчезнут без следа: копеечное домашнее средство вернет вещам белоснежный вид (видео)

Со временем даже самые качественные белые вещи могут терять аккуратный вид из-за желтых пятен от пота.

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Чаще они появляются в зоне подмышек, на воротничках рубашек или манжетах, а обычная стирка нередко оказывается бессильной. Однако, по словам автора популярного видео в TikTok, вернуть белье одежду можно без дорогих пятновыводителей, используя лишь несколько доступных средств. Об этом говорится на TikTok-странице "zelinskaya.i"

Блогерша поделилась простым способом, который, по ее словам, хорошо справляется не только со свежими, но и с устаревшими пятнами. Кроме того, этот метод можно использовать для очищения пожелтевших воротничков рубашек и даже белых носков, потерявших свой первоначальный вид.

Для приготовления домашнего средства нужно смешать в равных пропорциях перекись водорода, жидкое мыло и пищевую соду. В результате должна получиться густая паста, которую легко наносить на загрязненные участки ткани.

Готовую смесь нужно равномерно распределить по пятнам и тщательно втереть с помощью мягкой щетки. Именно механическая очистка помогает глубже проникнуть в волокна ткани и эффективнее растворить загрязнение.

После этого пасту рекомендуют оставить на одежде как минимум на один час. Если пятна древние или сильно въелись в ткань, время воздействия можно немного увеличить. В то же время, перед использованием такого способа следует проверить действие смеси на незаметном участке изделия, особенно если ткань деликатна или содержит примеси синтетических волокон.

После замачивания вещь нужно постирать в стиральной машине при температуре 60 градусов, если такой режим разрешен производителем одежды. Вместо обычного жидкого геля блоггер советует использовать стиральный порошок с пометкой Active или "Актив", поскольку такие средства содержат компоненты, которые эффективнее удаляют сложные органические загрязнения и помогают вернуть ткани белье.

Чтобы избежать появления желтых пятен в будущем, специалисты советуют не откладывать стирку надолго после ношения светлых вещей. Само сочетание пота, кожного жира и компонентов дезодорантов чаще всего приводит к образованию стойких желтых следов, которые со временем становится все труднее вывести.

Такой домашний способ может стать доступной альтернативой специальным пятновыводителям. В то же время важно учитывать рекомендации производителя по уходу за тканью и не использовать высокие температуры для вещей, которые этого не допускают.