Липкий жир исчезнет в считанные минуты: чем очистить ручки плиты без дорогих средств (видео)

Ручки кухонной плиты – одна из тех деталей, которые часто остаются без внимания во время уборки.

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Кажется, что достаточно протереть их влажной губкой, однако со временем внутри механизма и в труднодоступных щелях скапливаются жир, пыль и остатки пищи. Поэтому ручки могут начать плохо вращаться или даже заедать. Как легко вернуть им чистоту без использования агрессивной бытовой химии, показала автор YouTube-канала "Советы для дома". По ее словам, справиться с устаревшим жиром поможет простое средство, которое найдется практически на каждой кухне.

Перед очисткой ручки плиты следует снять. Для этого их следует осторожно потянуть на себя с небольшим усилием. Если детали давно не очищались, они могут сниматься сложнее из-за накопленного жира. В то же время делать это нужно осторожно, ведь внутри может быть пружина, которая способна резко выскочить.

Для очищения понадобится обычный горчичный порошок. Одну столовую ложку средства следует залить стаканом кипятка и хорошо перемешать. В готовый раствор опускают ручки плиты примерно на 15–30 минут – в зависимости от того, насколько сильно загрязнение.

После такого замачивания жир становится более мягким, а загрязнения легко удаляются с помощью старой зубной щетки. Для очищения мелких щелей можно воспользоваться зубочисткой или деревянной палочкой – они помогут добраться до мест, куда не проникает обычная губка.

Не менее важно очистить и поверхность плиты вокруг ручек. Сначала ее можно увлажнить, нанести моющее средство и убрать основной слой грязи. Если жира накопилось много, поможет компресс из бумажных полотенец, смоченных в горчичном растворе. Его достаточно оставить на несколько минут, после чего поверхность будет отмыть легче.

Такой домашний способ может стать альтернативой дорогостоящим чистящим средствам. Он помогает избавиться от липкого налета, вернуть ручкам плиты аккуратный вид и поддерживать кухонную технику в чистоте без лишних затрат.