Гибнут первыми: 4 популярных садовых растений, которые не переносят жару

Слишком высокие температуры могут быстро стать проблемой для растений, вызывая у них стресс

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Хотя многие садовые растения могут переносить периоды теплой погоды, продолжительные периоды жары могут создавать дополнительный стресс для сортов, предпочитающих более прохладные и влажные условия.

Рассказываем о четырех популярных садовых растениях, которые требуют особого внимания в знойную погоду, — особенно на фоне того, что метеоролог уже обещает жару до +36 градусов в июле.

Гортензия

Эти пышные красавицы относятся к числу растений, наиболее уязвимых во время жары, а все потому что они очень влаголюбивы.

Признаки стресса: поникшие листья, увядшие цветы и сухая почва у основания растения — все это явные признаки того, что растение испытывает трудности.

Как помочь: обильно поливайте рано утром или вечером, когда температура воздуха ниже, следя за тем, чтобы вода достигала корней, а не испарялась с поверхности.

Гортензия может очень быстро сбросить цветы и опустить листья в жару

Роза

Несмотря на свою любовь к солнцу, эти классические садовые цветы начинают испытывать трудности, когда становится слишком жарко.

Признаки стресса: у розы, испытывающей стресс, цветы начинают вянуть, увядать и бледнеть, а ее листва может даже пожелтеть, скрутиться и завянуть.

Как помочь: розовые кусты следует укрывать в самую жаркую часть дня, а вечером, когда температура понижается, укрытие можно снять.

Если роза тускнеет и желтеет - срочно спасайте

Папоротник

Папоротники в принципе не любят длительного пребывания на солнце, для них всегда лучше полутень и постоянная влажность.

Признаки стресса: бурые, сухие листья и увядание листвы — явные признаки того, что растение испытывает стресс.

Как помочь: Поддерживайте постоянную влажность почвы и, по возможности, перемещайте папоротники в горшках в затененное место в самую жаркую часть дня.

Папоротники очень быстро теряют цвет и свежесть в жару

Фуксия

Эти прекрасные цветы могут также нуждаться в дополнительном уходе в самые жаркие месяцы года. Фуксии произрастают в тенистых, влажных лесах и растут на больших высотах, где воздух прохладнее, а значит, они не любят жаркую и сухую погоду.

Признаки стресса: обратите внимание на увядшие цветы, опавшие бутоны, обожженные края листьев и лепестков, а также светлые или обесцвеченные участки на листьях, пострадавших от солнечных ожогов.

Как помочь: поместите растения в горшках внутрь другого, большего, светлого контейнера, чтобы корни не перегревались на солнце.

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