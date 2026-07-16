Жовті плями від поту зникнуть без сліду: копійчаний домашній засіб поверне речам білосніжний вигляд (відео)

З часом навіть найякісніші білі речі можуть втрачати охайний вигляд через жовті плями від поту.

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Найчастіше вони з'являються в зоні пахв, на комірцях сорочок або манжетах, а звичайне прання нерідко виявляється безсилим. Однак, за словами авторки популярного відео в TikTok, повернути одягу білизну можна без дорогих плямовивідників, використовуючи лише кілька доступних засобів. Про це йдеться на TikTok-сторінці "zelinskaya.i"

Блогерка поділилася простим способом, який, за її словами, добре справляється не лише зі свіжими, а й із застарілими плямами. Крім того, цей метод можна використовувати для очищення пожовклих комірців сорочок і навіть білих шкарпеток, які втратили свій первісний вигляд.

Для приготування домашнього засобу потрібно змішати у рівних пропорціях перекис водню, рідке мило та харчову соду. У результаті має вийти густа паста, яку легко наносити на забруднені ділянки тканини.

Готову суміш необхідно рівномірно розподілити по плямах і ретельно втерти за допомогою м'якої щітки. Саме механічне очищення допомагає засобу глибше проникнути у волокна тканини та ефективніше розчинити забруднення.

Після цього пасту рекомендують залишити на одязі щонайменше на одну годину. Якщо плями давні або сильно в'їлися у тканину, час впливу можна трохи збільшити. Водночас перед використанням такого способу варто перевірити дію суміші на непомітній ділянці виробу, особливо якщо тканина делікатна або містить домішки синтетичних волокон.

Після замочування річ потрібно випрати у пральній машині за температури 60 градусів, якщо такий режим дозволений виробником одягу. Замість звичайного рідкого гелю блогерка радить використовувати пральний порошок із позначкою Active або "Актив", оскільки такі засоби містять компоненти, які ефективніше видаляють складні органічні забруднення та допомагають повернути тканині білизну.

Щоб уникнути появи жовтих плям у майбутньому, фахівці радять не відкладати прання надовго після носіння світлих речей. Саме поєднання поту, шкірного жиру та компонентів дезодорантів найчастіше призводить до утворення стійких жовтих слідів, які з часом стає дедалі важче вивести.

Такий домашній спосіб може стати доступною альтернативою спеціальним засобам для виведення плям. Водночас важливо враховувати рекомендації виробника щодо догляду за тканиною та не використовувати високі температури для речей, які цього не допускають.