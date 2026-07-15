Французы высмеяли странную позу Брижит Макрон на официальном параде (фото)

Первая леди Франции стала звездой мемов

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Во французских соцсетях стремительно набирает популярность фотография первой леди Франции Брижит Макрон, сделанная во время официальных торжеств до 14 июля — национального праздника Франции. На снимке супруга президента Эммануэля Макрона сидит в напряженной позе, слегка наклонившись вперед и крепко держась за стул.

Именно этот момент стал поводом для многочисленных шуток и мемей. Пользователи опубликовали фотографию с шутливой подписью на французском языке: "Когда ждешь, пока над головой пролетят истребители, чтобы незаметно испортить воздух!"

Брижит Макрон. Фото: французские СМИ

Фотография была сделана во время военного парада по случаю 14 июля — национального праздника Франции. В этот день над Парижем традиционно проходит авиационная часть празднования с участием истребителей и пилотажных групп. В этом году торжества на Елисейских Полях и площади Согласия собрались десятки иностранных делегаций.

День взятия Бастилии для супругов всегда является испытанием под прицелом сотен камер, где фиксируется каждый жест. В этом году кроме авиашоу и традиционного прохождения военной техники журналисты пристально следили за лидерами иностранных делегаций, однако главной звездой стала именно Брижит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эммануэль Макрон публично "ухаживал" за своей 73-летней женой. Брижит смущалась.