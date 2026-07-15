Французи висміяли дивну позу Бріжит Макрон на офіційному параді (фото)

Перша леді Франції стала зіркою мемів

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У французьких соцмережах стрімко набирає популярності фотографія першої леді Франції Бріжит Макрон, зроблена під час офіційних урочистостей до 14 липня — національного свята Франції. На знімку дружина президента Еммануеля Макрона сидить у напруженій позі, трохи нахилившись уперед і міцно тримаючись за стілець.

Саме цей момент став приводом для численних жартів та мемів. Користувачі опублікували фотографію з жартівливим підписом французькою мовою: "Коли чекаєш, поки над головою пролетять винищувачі, щоб непомітно зіпсувати повітря!".

Бріжит Макрон. Фото: французькі ЗМІ

Фотографію було зроблено під час військового параду з нагоди 14 липня — національного свята Франції. В цей день над Парижем традиційно проходить авіаційна частина святкування за участю винищувачів і пілотажних груп. Цьогоріч урочистості на Єлисейських Полях та площі Згоди зібралися десятки іноземних делегацій.

День взяття Бастилії для президентського подружжя завжди є випробуванням під прицілом сотень камер, де фіксується кожен жест. Цього року, окрім авіашоу та традиційного проходження військової техніки, журналісти пильно стежили за лідерами іноземних делегацій, проте головною зіркою стала саме Бріжит.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Еммануель Макрон публічно "залицявся" до своєї 73-річної дружини. Бріжит аж ніяковіла.