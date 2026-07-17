Из-за этой популярной ошибки на кассе в "АТБ" можно потерять деньги: как её избежать

Ошибку продавца можно не заметить сразу

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Украинка потеряла деньги из-за ошибки сотрудника на кассе в "АТБ". За один и тот же товар пришлось платить дважды.

О неприятной ситуации рассказала пользовательница Threads под ником kseniya_prytuliak. По её словам, во время расчета сотрудница супермаркета ошибочно пробила одну и ту же позицию несколько раз, из-за чего сумма в чеке удвоилась. Заметить неправильный расчет ей сразу не удалось.

"Купила сегодня 3 банана. Жаль, что не проверила электронный чек. Ушла далеко. Бананы пробили 2 раза. Это уже не первая ситуация в этом "АТБ", что в ТЦ "Флагман" (Ивано-Франковск), — то сдачи не додадут, то пробьют товар 2 раза. Хочу сказать, что людей на тот момент вообще не было. Так что это не "переработки", — жалуется покупательница.

Комментаторы под постом предположили, что причиной неправильного расчета стала банальная невнимательность кассира. Пользователи посчитали, что сотрудница могла случайно отсканировать бананы вместо какого-то другого продукта, который лежал в корзине клиентки.

Так или иначе, украинцы сошлись во мнении, что единственный способ избежать подобных ситуаций в будущем — проверять чеки не отходя от кассы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" на этой неделе подешевели популярные марки мороженого.