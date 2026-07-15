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Где лучшие дешевые сосиски — в "АТБ" или "Сильпо"? Коты согласились есть только одни из них

Автор
Валерия Куценко
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Сравнили сосиски с самой низкой ценой из "АТБ" и "Сільпо"
Сравнили сосиски с самой низкой ценой из "АТБ" и "Сільпо". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Оба продукта имеют низкое качество, однако оказалось, что не все так плохо, как можно было бы ожидать

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Хотя в настоящее время модно следить за питанием и выбирать здоровые продукты, цены не стоят на месте — и многим просто не по карману дорогие колбасы и мясо. Поэтому некоторые потребители, так или иначе, обращают внимание на самые дешевые позиции.

"Телеграф" решил взять самые дешевые сосиски из крупнейших продуктовых сетей Украины — "АТБ" и "Сільпо" — и проверить, из чего они сделаны и можно ли это есть.

Сосиски из "АТБ" "Ранкові" порадовали ценой, ведь упаковка весом 330 г обошлась всего в 37,26 грн по акции. Но справедливости ради заметим: производитель "Колбасный ряд" заявляет продукт как "изделия колбасные вареные фаршевые". То есть, технически это даже не сосиски.

Самые дешевые сосиски в "Сільпо" — это "Ароматні" от "Ятрань", которые стоят 56,49 грн за 435 г.

Как выглядят самые дешевые сосиски из АТБ и Сильпо
Как выглядят самые дешевые сосиски из "АТБ" (слева) и "Сильпо" (справа)

Начнём со склада. В фаршевом продукте с "АТБ" он ощутимо хуже, поскольку на первом месте стоит куриное мясо механической обвалки (т.е. перетертые кости, хрящи и остатки мяса), после чего идет свиной жир и кожа. Но и сосиски из "Сильпо" недалеко ушли: хотя на первом месте в составе там куриное мясо, говядина второго сорта и субпродукты, у них также есть куриное мясо механической обвалки (то же, что из костей и хрящей). В обоих продуктах много соли, загустителей, фосфатов и усилителей вкуса.

Теперь к практике. Оба вида сосисок упругие, легко чистятся, но сосиски из "Сильпо" несколько темнее (вероятно из-за большего количества красителей) и сильнее пахнут мокрым картоном.

Так они смотрятся без оболочки (слева "АТБ", справа "Сильпо")

В процессе жарки оба продукта ведут себя примерно одинаково – быстро подгорают и прилипают к сковороде. Однако не "взрываются" и не растекаются, как могло бы быть, если бы в составе было еще больше загустителей и воды.

Как выглядят самые дешевые сосиски во время жарки (слева на сковороде из "АТБ", справа - из "Сильпо")

И главный тест – кошачий. У меня есть три кота, и все трое съели фаршевое изделие из "АТБ". Без особого энтузиазма, однако, попробовал каждый.

Едят ли коты самые дешевые сосиски из АТБ
3/3 котов согласились съесть самые дешевые сосиски из "АТБ"

А вот сосиски из "Сильпо" никто не стал есть. Один кот нюхнул лишь раз и отказался больше подходить (даже не удалось его сфотографировать), а остальные тщательно понюхали и посмотрели на меня как на идиотку.

Едят ли коты самые дешевые сосиски из Сильпо
Самые дешевые сосиски из "Сильпо" кошки есть не стали

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какая вермишель быстрого приготовления лучше по составу — "Мивина" или Reeva.

Теги:
#Сосиски #Сильпо #АТБ #Проверка продуктов