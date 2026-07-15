Где лучшие дешевые сосиски — в "АТБ" или "Сильпо"? Коты согласились есть только одни из них

Оба продукта имеют низкое качество, однако оказалось, что не все так плохо, как можно было бы ожидать

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Хотя в настоящее время модно следить за питанием и выбирать здоровые продукты, цены не стоят на месте — и многим просто не по карману дорогие колбасы и мясо. Поэтому некоторые потребители, так или иначе, обращают внимание на самые дешевые позиции.

"Телеграф" решил взять самые дешевые сосиски из крупнейших продуктовых сетей Украины — "АТБ" и "Сільпо" — и проверить, из чего они сделаны и можно ли это есть.

Сосиски из "АТБ" "Ранкові" порадовали ценой, ведь упаковка весом 330 г обошлась всего в 37,26 грн по акции. Но справедливости ради заметим: производитель "Колбасный ряд" заявляет продукт как "изделия колбасные вареные фаршевые". То есть, технически это даже не сосиски.

Самые дешевые сосиски в "Сільпо" — это "Ароматні" от "Ятрань", которые стоят 56,49 грн за 435 г.

Как выглядят самые дешевые сосиски из "АТБ" (слева) и "Сильпо" (справа)

Начнём со склада. В фаршевом продукте с "АТБ" он ощутимо хуже , поскольку на первом месте стоит куриное мясо механической обвалки (т.е. перетертые кости, хрящи и остатки мяса), после чего идет свиной жир и кожа. Но и сосиски из "Сильпо" недалеко ушли: хотя на первом месте в составе там куриное мясо, говядина второго сорта и субпродукты, у них также есть куриное мясо механической обвалки (то же, что из костей и хрящей). В обоих продуктах много соли, загустителей, фосфатов и усилителей вкуса.

Теперь к практике. Оба вида сосисок упругие, легко чистятся, но сосиски из "Сильпо" несколько темнее (вероятно из-за большего количества красителей) и сильнее пахнут мокрым картоном.

Так они смотрятся без оболочки (слева "АТБ", справа "Сильпо")

В процессе жарки оба продукта ведут себя примерно одинаково – быстро подгорают и прилипают к сковороде. Однако не "взрываются" и не растекаются, как могло бы быть, если бы в составе было еще больше загустителей и воды.

Как выглядят самые дешевые сосиски во время жарки (слева на сковороде из "АТБ", справа - из "Сильпо")

И главный тест – кошачий. У меня есть три кота, и все трое съели фаршевое изделие из "АТБ". Без особого энтузиазма, однако, попробовал каждый.

3/3 котов согласились съесть самые дешевые сосиски из "АТБ"

А вот сосиски из "Сильпо" никто не стал есть. Один кот нюхнул лишь раз и отказался больше подходить (даже не удалось его сфотографировать), а остальные тщательно понюхали и посмотрели на меня как на идиотку.

Самые дешевые сосиски из "Сильпо" кошки есть не стали

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