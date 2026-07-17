Через цю популярну помилку на касі в "АТБ" можна втратити гроші: як її уникнути

Помилка продавця можна не помітити відразу

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Українка втратила гроші через помилку співробітника на касі в "АТБ". За один і той самий товар довелося платити двічі.

Про неприємну ситуацію розповіла користувачка Threads під ніком kseniya_prytuliak. За її словами, під час розрахунку співробітниця супермаркету помилково пробила одну і ту саму позицію кілька разів, через що сума в чеку подвоїлася. Помітити неправильний розрахунок їй одразу не вдалося.

"Купила сьогодні 3 банани. Шкода, що не перевірила електронний чек. Відійшла далеко. Банани пробили 2 рази. Це вже не перша ситуація в цьому "АТБ", що у ТЦ "Флагман" (Івано-Франківськ), — то здачі не додадуть, то проб’ють товар не 2 рази. Хочу сказати,що людей на той момент взагалі не було.Так що це не "перепрацювання", — поскаржилася покупчиня.

Коментатори під постом припустили, що причиною неправильного розрахунку стала банальна неуважність касира. Користувачі вважають, що співробітниця могла випадково відсканувати банани замість якогось іншого продукту, що лежав у кошику клієнтки.

Так чи інакше, українці зійшлися на думці, що єдиний спосіб уникнути подібних ситуацій у майбутньому — перевіряти чеки, не відходячи від каси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "АТБ" цього тижня подешевшали популярні марки морозива.