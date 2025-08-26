"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия": Орбан выступил с угрозами Украине

Орбан заявил, что Зеленский якобы "открыто угрожал" Будапешту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с очередным антиукраинским заявлением. Он прибег к угрозам в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "открытые нападки и угрозы", якобы имевшие место со стороны украинского лидера, мол, "будут иметь длительные последствия".

Угрозы Орбана озвучила венгерская газета Magyar Nemzet. Орбан заявил, что Зеленский якобы "открыто угрожал" Будапешту.

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", — сообщил венгерский премьер.

Также Орбан подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в Европейский союз и прибег к угрозам в адрес Зеленского, попытавшись запугать "последствиями".

"Шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС… Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", — пригрозил он.

Отметим, что 24 августа во время встречи с журналистами ко Дню Независимости Украины Зеленский пошутил, что судьба нефтепровода будет зависеть только от решений Будапешта. После этого министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт расценивает слова Зеленского как угрозы.

В ответ на претензии Сийярто министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко ответил Будапешту. Министр посоветовал Венгрии не указывать украинскому президенту, что именно ему делать.

Удары по "Дружбе"

Нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, соединяющая Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров. Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Строительство началось еще в 1960-х годах в советское время. Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина двумя ударами фактически "исключила" нефтепровод "Дружба". Первый из них был нанесен 13 августа по станции "Унеча", второй — 18 августа по станции "Никольское". 20 августа Сийярто написал, что прокачка нефти через "Дружбу" возобновлена и поблагодарила российского чиновника Павла Сорокина за "скорый ремонт".

Это было очень опрометчиво с его стороны. 22 августа украинские ударные дроны снова вывели из строя нефтепровод "Дружба". Под удар в очередной раз попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Унеча", которая является одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу. На ремонт, судя по заявлениям россиян и Сийярто, должно уйти не менее пяти дней.