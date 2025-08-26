"Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки": Орбан виступив із погрозами Україні

Орбан заявив, що Зеленський нібито "відкрито погрожував" Будапешту

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з черговою антиукраїнською заявою. Він вдався до погроз на адресу президента України Володимира Зеленського, заявивши, що "відкриті нападки та погрози", які нібито мали місце з боку українського лідера, мовляв, "матимуть тривалі наслідки".

Погрози Орбана озвучила угорська газета Magyar Nemzet. Орбан заявив, що Зеленський нібито "відкрито погрожував" Будапешту.

"Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення", – повідомив угорський прем'єр.

Також Орбан підтвердив, що Угорщина продовжить блокувати вступ України до Європейського союзу та вдався до погроз на адресу Зеленського, спробувавши залякати "наслідками".

"Шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС… Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки", — пригрозив він.

Зазначимо, що 24 серпня під час зустрічі з журналістами до Дня Незалежності України Зеленський пожартував, що тепер доля нафтопроводу залежатиме лише від рішень Будапешта. Після цього міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що Будапешт розцінює слова Зеленського як погрози.

У відповідь на претензії Сійярто міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відповів Будапешту. Міністр порадив Угорщині не вказувати українському президенту, що саме йому робити.

Удари по "Дружбі"

Нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, яка з'єднує Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів. Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйона барелів нафти щодня. Будівництво розпочалося ще в 1960-х роках за радянських часів. Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Україна двома ударами фактично "виключила" нафтопровід "Дружба". Перший з них було завдано 13 серпня по станції "Унеча", другий — 18 серпня по станції "Нікольськоє". 20 серпня Сійярто написав, що прокачка нафти через "Дружбу" відновлена та подякував російському чиновнику Павлу Сорокину за "швидкий ремонт".

Це було дуже необачно з його сторони. 22 серпня українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба". Під удар вчергове потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи. На ремонт, судячи з заяв росіян та Сійярто, повинно піти не менше п'яти днів.