Орбану торба. Почему он проигрывает собственную игру и сможет ли Украина этим воспользоваться

Телеграф рассказывает о том, как Орбана сваливают с трона в его же "укреплении", и что это даст Украине

У премьера Венгрии Виктора Орбана, который часто выступает с антиукраинскими заявлениями, большие проблемы. Он ожидал, что китайские инвестиции в Дебрецен (второй по размеру город в Венгрии) обеспечат ему несомненное преимущество на предстоящих выборах, а этот город напротив стал эпицентром всех его проблем и местом триумфа главного оппонента.

Оппозиционный лидер Петер Мадяр (досье лидера оппозиции Венгрии читайте дальше) приехал в Дебрецен не любоваться строительством заводов, а объединиться с протестующими против них. Его партия "Тиса" лидирует в опросах и имеет все шансы победить на выборах в апреле 2025 года. Орбан теряет поддержку даже в тех городах, где его партия "Фидес" правила десятилетиями. "Телеграф" выяснял, может ли Киев как-то повлиять на уменьшение поддержки Орбана, который является искренним другом Путина, что делать Киеву для налаживания отношений с Петером Мадяром, но при этом окончательно не испортить их с Орбаном.

Почему Орбану приходит торба

Мадяр приехал в Дебрецен на скутере и остановился у огромного завода китайской компании CATL. Этот проект стоит 7,3 млрд евро. "В дополнение к кризису стоимости жизни пришли гигантские инвестиции, угрожающие воздуху, воде и земле", — пояснил оппозиционный лидер.

Местные жители действительно недовольны. 38-летняя химик Марианн говорит: "Мы недовольны, мы разъярены, и с нас достаточно". Женщина не назвала фамилию, потому что боится мести власти. Главные проблемы – рост цен на аренду и продукты.

Дебрецен всегда был надежным оплотом партии Орбана "Фидес". Мэры этой партии правили здесь с 1998 года. На выборах в Европарламент в прошлом году партия Мадяра проиграла "Фидес" всего на 3 процентных пункта, хотя по стране Орбан опережал на 15%.

По опросам, "Тиса" сейчас имеет двузначное преимущество перед парламентскими выборами. "Среди избирателей есть спрос на изменения", — констатирует социолог Андраш Банки.

Неугомонные китайцы пользуются экономическими проблемами Венгрии

Орбан хотел превратить Венгрию в столицу электромобилей Европы с центром в Дебрецене. На протяжении нескольких лет он привлек сюда более 10 миллиардов долларов инвестиций. BMW строит свой завод, китайская CATL – комплекс размером с аэропорт.

Проекты должны были дать рабочие места, улучшить экономику, закрепив таким образом поддержку "Фидеса" на поколение. Вместо этого они стали политической обузой, и виной всему стал кризис европейской индустрии электромобилей. Экономика Венгрии едва избежала рецессии в первом полугодии. Промышленное производство резко упало, особенно в секторе аккумуляторов. Правительство снизило прогноз роста с 3,4% до 1%.

"Это правда, что я не могу стоять здесь и говорить, что все идет хорошо", — признал Орбан в августе, обвинив в проблемах экономики Венгрии российскую войну против Украины.

Дружба с Трампом – дело опасное

Орбан рассчитывал, что его союзник Дональд Трамп поможет экономике Венгрии потоком американских инвестиций. А американский президент требует переносить производства из ЕС в США и вводит 15% пошлины на европейский экспорт.

Трамп также угрожает санкциями против покупателей российской нефти, среди которых и Венгрия. Администрация США требует от Орбана сократить связи с Китаем. Это также венгерское правительство отвергает.

Венгерская коррупция зашкаливает

По индексу коррупции Transparency International Венгрия опустилась на последнее место среди стран ЕС. Проблемы в стране касаются вмешательства правительства в образование, проблем в медицине, старых железнодорожных путей.

Не со стороны оказалась и политика самого премьера. ЕС приостановил выплату миллиардов евро для Венгрии из-за авторитарного режима Орбана. Это вынудило правительство повысить налоги для муниципалитетов.

Венгров раздражает новый класс богатых предпринимателей, связанных с властью. Они путешествуют по частным самолетам и носят драгоценности на десятки тысяч долларов. Зять Орбана собрал портфель роскошных отелей, друг детства стал миллиардером.

68-летний учитель на пенсии Эндре Асбот 16 лет работал в городском совете от "Фидес". Теперь он поддерживает "Тису": "Жители Дебрецена вдруг осознали, что одни стали невероятно богатыми за счет денег налогоплательщиков, тогда как другие едва справляются с трудом".

Украина – твой выход

"На уровне государства Украина не может вмешиваться в выборы в соседнем государстве, потому что это будет вызывать критику. К слову, она уже существует — Виктор Орбан уже обвиняет Петера Мадяра в том, что он якобы имеет связи с Украиной, выполняет украинский заказ", — объясняет "Телеграфу" заместитель исполнительного директора, директор программы Региональных инициатив и соседств Сергей Герасимчук.

По словам эксперта, Орбан и Мадяр соревнуются за тот же консервативный электорат из малых городов и сел. Вмешательство Украины может только помешать оппозиционному лидеру в борьбе за власть в стране.

Украина имеет очевидный интерес в поражении Орбана, потому что он не поддерживает Украину. Конструктивные позиции от него за все время у власти были только под давлением ЕС.

Что советует Герасимчук Украине:

избегать ситуаций, которые подыгрывали бы нарративам Орбана о нарушении прав венгров;

спецслужбам — быстро и резко реагировать на провокации по венгерскому меньшинству в Закарпатье;

усилить дипломатическое присутствие в Венгрии (нынешний посол Шандор Федор считается удачным выбором , потому что этот человек имеет положительное реноме у венгров в целом);

, потому что этот человек имеет положительное реноме у венгров в целом); проводить разъяснительную работу с венграми Закарпатья, которые имеют венгерские паспорта и могут голосовать в Венгрии.

Кто хочет сбросить Орбана с его трона — досье на Мадяра

Петер Мадяр — венгерский политик, юрист и дипломат, ставший главной оппозиционной силой премьер-министру Виктору Орбану. Его появление на политической арене Венгрии считается значительным событием, изменяющим политический ландшафт страны. Мадьяр имеет юридическое образование. До 2024 года он был относительно малоизвестен, хотя и занимал разные должности в государственных структурах и был членом правящей партии "Фидес".

Политическая карьера Мадьяра началась в 2024 году после громкого скандала, связанного с отставкой президента Венгрии Каталин Новак. После этого Мадяр выступил с критикой правительства Орбана, обвинив его в коррупции и кумовстве. Он обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, свидетельствуют о вмешательстве чиновников в судебные дела. Мадяр возглавил новую политическую силу — партию "Тиса" (Партия уважения и свободы). На выборах в Европейский парламент в 2024 году его партия получила неожиданно высокую поддержку, став второй по популярности после "Фидеса". Это сделало Мадяра главным конкурентом Орбана.

Основные идеи: Мадяр позиционирует себя как критик истеблишмента (политической элиты), который стремится положить конец коррупции и восстановить демократию в Венгрии. Его партия выступает за проевропейскую политику, контрастирующую с позицией провластной партии "Фидес". Мадяр критикует правительство Орбана за его пророссийскую позицию и, в частности, за нежелание оказывать военную помощь Украине. Он считает, что такая политика вредит интересам Венгрии и ее международному имиджу. Однако он выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.

