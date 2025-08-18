Венгрию посадили на нефтяную диету и она возмущается: правда ли, что Украина прервала Орбану прокачку топлива из РФ

Венгрия осталась без российской нефти и очень злится на Украину

Венгрия в ярости заявила об остановке поставок нефти из России. Там обвинили в этом Украину и рассыпались угрозами.

"Телеграф" рассказывает о том, почему истерят венгры и как российская нефть вообще попадает в эту страну через Украину.

Венгрия на нефтяной голодовке… злая

Всего за одну неделю правительство Венгрии уже несколько раз учиняло скандал из-за российской нефти.

14 августа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил негодование и даже попытался шантажировать Украину из-за того, что наша страна якобы поставила под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Причиной этому послужили взрывы в Брянской области.

Там заявили, что за этими взрывами, которые якобы были направлены против нефтепровода "Дружюа", стоит Украина. При этом, стоит отметить, что действительно в ночь на 13 августа неизвестные дроны атаковали город Унеча и его окрестности в Брянской области РФ. И действительно, по предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое.

"Украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной без Венгрии… В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутителен", — заявил Сийярто.

Отметим, в этом имеется доля истины — в 2024 году на Венгрию пришлось 40% поставок электричества в Украину. Что интересно, ЛПДС "Унеча нефтепровода "Дружба" уже была под ударами и 6 августа.

18 августа

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто снова обвинил Украину в якобы ударе по нефтепроводу в РФ. Он не уточнил детали атаки и то, о каком нефтепроводе идет речь, однако заявил, что на этот раз Будапешт якобы перестал получать нефть.

Снова прозвучали намеки и угрозы Киеву.

"Напоминание украинским лицам, принимающим решение: электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в энергоснабжении вашей страны", — написал Сийярто.

Более того, Сийярто назвал возможную атаку на нефтепровод России "нападением на энергетику Венгрии". При этом российская сторона якобы заверила Будапешт, что пытается возобновить поставки как можно скорее, но когда это будет не известно.

Как российская нефть попадает в Венгрию через Украину — "Дружба"

До полномасштабного вторжения более трети российской нефти в Европу шло по трубопроводу "Дружба". Он в Беларуси делится на две ветви: южную – через Украину в Словакию, Венгрию, Чехию, и северную – в Польшу и Германию.

Мощность "Дружбы" составляла 66,5 млн т нефти в год. Пропускная способность нефтепровода через Украину – 16,7 млн т нефти в год; северной ветви – 49,8 млн т. Например в 2021 году поставки российской нефти через "Дружбу" составили 35,9 млн т, по данным российской "Транснефти".

Справка: общая протяженность трубопроводной системы "Дружба" — 8900 км. Нефтепроводная магистраль проходит через несколько стран и пересекает 45 крупных рек.

ЛПДС "Унеча", по которой якобы могло прилететь в один из разов, — один из важнейших пунктов на ветке нефтепровода. Фактически он дает возможность поставлять нефть по трем направлениям — в Польшу, Германию и Центральную Европу через Мозырь.

Вывод "Унечи" из строя прекращает эти поставки. Именно поэтому так сильно возбудился Сийярто.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ совершила несколько провокаций с ядерным душком накануне переговоров Зеленского с Трампом.