Если не Венгрия, то кто? Где еще может состояться встреча Зеленского и Путина

Переговоры могут состояться в ближайшее время

Встреча Зеленского и Путина предположительно состоится в Будапеште, столице Венгрии. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на чиновника Белого дома. Разговор состоялся на фоне сообщений, что именно Будапешт может являться потенциальным местом для предстоящей встречи между президентом Украины и главой России.

О чем еще говорил Трамп с Орбаном

Трамп позвонил по телефону Орбану после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, президент США спросил премьер-министра Венгрии, почему тот блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.

Европейские лидеры, по данным источников, попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы тот отказался от своего несогласия с заявкой Украины о членстве в ЕС.

Во вторник, 20 августа (вероятно, после разговора с Трампом), Орбан опубликовал в Facebook сообщение о результатах консультации с лидерами ЕС. В нем, среди прочего, он упомянул о членстве Украины в ЕС.

Членство Украины в Европейском Союзе не означает никаких гарантий безопасности, поэтому связь членства и гарантий безопасности не нужна и опасна Виктор Орбан

Где еще могут встретиться Зеленский и Путин

По некоторым сообщениям, встреча глав стран может состояться в Женеве (Швейцария) или Ватикане. Однако встреча в любой европейской стране может быть проблемой для Путина, ведь его самолет вынужден будет лететь над странами, "которые могут быть не столь снисходительны, если бы его самолет должен был совершить экстренную посадку".

Более безопасными могут быть Турция, принимавшая предыдущие саммиты между Украиной и Россией, или Катар, уже привыкший проводить напряженные переговоры между враждующими сторонами как место проведения переговоров между Израилем и ХАМАС. Турция и Катар не являются членами Международного уголовного суда, — пишет NBC

Бывший советник Кремля Сергей Марков предположил, что встреча может пройти в Саудовской Аравии. Он назвал и возможную дату – конец августа.

Ранее "Телеграф" разбирался, есть ли у Путина безопасные маршруты, если встреча все же будет проходить в Будапеште. Добраться туда проблематично для главы Кремля, ведь на него выдан ордер на арест от Международного уголовного суда.