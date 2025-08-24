Венгрия испугалась слов Зеленского: призывает "перестать угрожать"

Слова украинского президента о российском нефтепроводе возмутили Венгрию

Венгрия опять выразила недовольство из-за того, что Киев не позволяет ей сидеть на российской нефтяной игле. Новым поводом стало заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно судьбы российского нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook. По его словам, Будапешт расценивает слова Зеленского, как угрозу.

По словам топ-дипломата страны, Венгрия уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран и ожидают того же от других. При этом он сказал, что атака на энергетическую безопасность это атака против суверенитета.

"Призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и прекратить подвергать риску нашу энергетическую безопасность" Петер Сийярто

Как известно, в ночь на 13 августа дроны атаковали город Унеча и его окрестности в Брянской области РФ. По предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое. А 18 августа Сийярто сообщил, что Венгрия перестала получать нефть по российской трубе.

24 августа во время встречи с журналистами ко Дню Независимости Украины Зеленский пошутил, что теперь судьба нефтепровода будет зависеть только от решений Будапешта.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии" Владимир Зеленский

Военный аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин тоже пошутил на эту тему, напомнив, что Венгрия чувствует угрозу даже несмотря на то, что является членом ЕС и НАТО.

Как сообщалось ранее, новая атака на нефтепровод "Дружба" произошла 22 августа, о чем сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. К слову, то что Бровди этнический венгр не осталось без внимания пользователей сети, которые в шутку назначили его "министром энергетики Венгрии".